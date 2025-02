Sora, el creador de vídeos de OpenAI, llega oficialmente a España

La inteligencia artificial no da tregua. Si hace unas horas veíamos como OpenAI lanzaba GPT-4.5, ahora tenemos otra noticia que nos llega de la misma compañía. En un principio, cuando presentó su generador de vídeos por IA, éste no llegó a Europa. Es probable que hasta hayáis visto memes sobre cómo nos estamos quedando atrás en el viejo continente, por lo menos en este sentido, y el motivo no es otro que la privacidad. Pues bien, Sora ya está disponible también aquí.

Sora es una IA generativa, pero en este caso crea vídeos. Como DALL-E con las imágenes, hay que introducir un texto para que haga la magia, y el resultado serán vídeos. Hay otras compañías que han intentado sacar clips, pero Sora ha sido de las primeras, por no decir la primera, que ha conseguido crear algo con sentido. Ahora bien, si alguien está pensando en ser el próximo SpIAlgerg o algo así, que vaya preparando la cartera.

Sora sólo está disponible para usuarios de pago

La inteligencia artificial tiene un coste. Es decir, su trabajo cuesta, consume muchos recursos, y cuanto más complejo es lo que crean, más recursos consumen. El que quiera entender a lo que me refiero, que pruebe Easy Diffusion: si no tienes un equipo con una GPU decente, los resultados van a tardar en aparecer, y el PC se calentará más de lo habitual. Imaginad con los vídeos.

Con todo esto en mente, OpenAI sólo ofrece Sora a los usuarios de pago, y hay dos opciones: la Plus por 20€/mes o la Pro por 200€/mes. Siendo un servidor un usuario gratuito, poco puede decir de su funcionamiento y resultados. Quizá, lo mejor para ver los resultados sea mirando los vídeos que ha generado la comunidad.

En cualquier caso, es un paso adelante en el terreno de la IA, y también para los residentes en la Comunidad Europea.