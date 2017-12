Solus 4 vendrá en enero de 2018 con soporte para Snap packages y otras mejoras

Ya conocerás el famoso proyecto Solus que destaca por su peculiar escritorio, pero aunque nació para transformarse en la distro más popular, aún no ha alcanzado ese hito histórico. Esta distribución GNU/Linux ya ha conquistado a muchos usuarios y ahora tenemos más buenas noticias, ya que en enero de 2018 vendrá Solus 4 con interesantes mejoras. Por tanto, dentro de unos días podrás instalar esta distribución para probarla por primera vez o si ya la tienes actualizar a la nueva versión para poder disfrutar de todas las novedades y ventajas que ofrecerá el nuevo desarrollo.

El desarrollo liderado por Ikey Doherty ha dado un nuevo paso y está trabajando duro para presentar esas novedades que os contaremos en tan solo unos días. Necesita unos retoques finales y agregar algunas cosillas para que esté lista, así que en estas Navidades no todos pasarán unas semanas sabáticas en la comunidad. Bueno, ya sabes que Solus sigue un modelo de desarrollo Rolling Release o de actualización continua, pero eso no quita que eventualmente se lancen versiones regulares con ISOs renovadas y Solus 4 será una de estas.

¿Qué tendrá de nuevo o exclusivo Solus 4? Pues además de las rutinarias correcciones de bugs detectados en versiones anteriores, las optimizaciones de código y también la renovación de todos los paquetes de software incluidos de forma predeterminada para que estén en una versión más reciente, eso incluye el kernel Linux (Linux 4.14 LTS), también verás como se añade soporte para paquetes Snap aportando una forma más universal de instalar tu software y con una seguridad extra como bien sabes. Pero también en su Centro de Software donde encontrarás estos paquetes se han mejorad algunas otras cosas…

Solus 4 también implementará detección dinámica de controladores de hardware para que detecte de una mejor forma todos los dispositivos que tengas en tu máquina y pueda encontrar los drivers adecuados de una forma rápida. Eso se debe a que el Software Center tendrá unas interesantes soluciones que reconocerá el hardware y pedirá al usuario si lo desea instalar al instante, desde tarjetas gráficas, hasta otros dispositivos de entrada y salida como ratón, impresoras, etc. No obstante, su escritorio Budgie será el 10.4.1, una actualización menor que no tiene que ver con el gran salto que se ha dado en el resto de la distro.