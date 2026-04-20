Solus 4.9 ya es oficial y llega como una nueva actualización de esta distribución independiente, centrada en ofrecer una experiencia de escritorio moderna, estable y optimizada para el uso diario. Esta versión llega unos cinco meses después de la 4.8.

Con esta versión, el proyecto continúa su evolución con mejoras clave tanto en el sistema base como en el rendimiento general, apostando por un kernel más reciente, actualizaciones de software y una experiencia más pulida para sus usuarios.

Solus 4.9 actualiza su kernel y sus escritorios

Uno de los cambios más destacados en Solus 4.9 es la incorporación del kernel Linux 6.18, lo que se traduce en mejor soporte de hardware, mayor rendimiento y compatibilidad con dispositivos más recientes. Este salto permite que la distribución se mantenga al día en un entorno donde el soporte moderno es clave para muchos usuarios.

Además del kernel, Solus 4.9 incluye actualizaciones importantes en sus entornos de escritorio. Budgie (10.9.4), su entorno insignia, sigue evolucionando con mejoras de estabilidad y refinamientos en la interfaz. También se mantienen opciones como GNOME (49.5), KDE Plasma (6.4.4) y Xfce (4.20), permitiendo a los usuarios elegir la experiencia que mejor se adapte a sus necesidades.

Otro punto relevante es la actualización del stack de software. Aplicaciones clave, bibliotecas y herramientas del sistema han sido renovadas, lo que mejora tanto la seguridad como la compatibilidad general. Esto refuerza el enfoque de Solus como una distribución rolling release controlada, donde se prioriza la estabilidad sin quedarse atrás en novedades.

En cuanto al rendimiento, se han realizado ajustes internos que optimizan la gestión de recursos, lo que se traduce en una experiencia más fluida, especialmente en equipos de gama media. Este tipo de mejoras, aunque menos visibles, son fundamentales para el uso diario.

Por último, Solus 4.9 continúa destacando por su enfoque independiente, sin basarse en otras distribuciones como Arch o Debian. Esto le permite mantener un control total sobre su desarrollo y ofrecer una experiencia coherente y bien integrada.

En conjunto, esta versión refuerza la posición de Solus como una alternativa sólida dentro del ecosistema Linux, especialmente para quienes buscan un sistema equilibrado entre modernidad, rendimiento y facilidad de uso sin complicaciones innecesarias.