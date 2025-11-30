La nueva versión Solus 4.8, con nombre en clave Opportunity, ya está disponible como imagen ISO actualizada de esta distribución Linux independiente y de modelo rolling-release. El proyecto, conocido originalmente por impulsar el escritorio Budgie, aprovecha este lanzamiento para introducir una serie de cambios profundos tanto a nivel de infraestructura como en la experiencia de escritorio.

En esta entrega se consolidan varias transiciones técnicas que llevaban tiempo en marcha: culminación del proceso Usr-Merge, un repositorio de paquetes renovado llamado Polaris, retirada completa de Python 2 y sustitución del veterano Solus Software Center por herramientas más modernas. Todo ello se acompaña de versiones recientes del kernel, de los entornos de escritorio y de las aplicaciones base, configurando una actualización especialmente relevante para usuarios de escritorio en Europa y España que buscan un sistema cuidado pero sin artificios.

Núcleo del sistema y componentes base actualizados en Solus 4.8

Solus 4.8 llega respaldado por el kernel Linux 6.17 (con edición LTS 6.12.58 disponible), ofreciendo mejoras en rendimiento y soporte de hardware reciente, algo especialmente interesante para equipos de sobremesa y portátiles vendidos en el mercado europeo durante los últimos años. Junto al kernel se integra el stack gráfico Mesa 25.2.6, que refuerza la compatibilidad con GPUs modernas y optimiza la experiencia en juegos y aceleración 3D.

En el apartado del sistema de inicio, systemd se actualiza a la versión 257.10, una subida notable desde la rama 254 utilizada anteriormente. Además de las mejoras internas y la armonización con distribuciones como AerynOS, se ha ajustado la compilación para reducir el tamaño del paquete en la variante de 32 bits, desactivando módulos no esenciales pero activando funcionalidades como homed y userdb, pensadas para una gestión más avanzada de cuentas de usuario.

Repositorios Polaris y cierre de la era Usr-Merge

Uno de los cambios más profundos de esta versión es la puesta en marcha del nuevo repositorio de paquetes Polaris, bautizado en honor a la estrella Polar. Este repositorio marca formalmente el comienzo de una nueva etapa en el proyecto y permite completar el proceso conocido como Usr-Merge, que unifica determinadas rutas del sistema de ficheros para simplificar el mantenimiento y la compatibilidad futura.

Gracias a Polaris, el equipo ha podido eliminar los enlaces simbólicos de compatibilidad asociados al Usr-Merge de los paquetes y, al mismo tiempo, acometer la gran actualización de systemd sin arrastrar lastres históricos. Este ajuste, poco visible para la persona usuaria final, repercute en un sistema más coherente y preparado para futuros cambios técnicos en el ecosistema Linux.

Solus 4.8 dice adiós al Solus Software Center y a Python 2

Otro movimiento relevante es la retirada total del Solus Software Center, la tienda de aplicaciones propia del proyecto, que llevaba años arrastrando una base de código envejecida y cada vez más costosa de mantener. Su principal problema era seguir dependiendo de Python 2, una versión del lenguaje que lleva tiempo declarada obsoleta y sin soporte.

La decisión del equipo ha sido dejar de invertir esfuerzos en portar el centro de software a Python 3 y apostar por herramientas consolidadas como GNOME Software y KDE Discover. Estas aplicaciones, ya integradas en numerosos escritorios Linux en Europa, ofrecen una mejor compatibilidad con tecnologías actuales como Flatpak, simplifican la gestión de actualizaciones y permiten a los desarrolladores de Solus centrarse en otros componentes clave del sistema.

Esta sustitución supone también el punto final para Python 2 en los repositorios y en las imágenes live de Solus. Durante los últimos años, los distintos servicios internos del proyecto migraron progresivamente a Python 3, quedando el antiguo Software Center como principal obstáculo. Con su retirada, Python 2 desaparece de la ecuación, reduciendo superficie de mantenimiento y potenciales problemas de seguridad.

Experiencia de inicio con Plymouth y actualizaciones sin conexión

En Solus 4.8 se incorpora por defecto Plymouth como pantalla de arranque, algo que en versiones anteriores se había evitado por temor a un impacto negativo en el tiempo de arranque. Las pruebas recientes del equipo han permitido comprobar que la presencia de Plymouth no ralentiza de forma apreciable la carga del sistema, y en equipos rápidos la animación puede incluso pasar desapercibida.

La principal motivación para introducir Plymouth no es estética, sino funcional: ofrecer una mejor interfaz para el sistema de actualizaciones offline que gestionan GNOME Software y KDE Discover. Estas herramientas permiten descargar las actualizaciones con el sistema en funcionamiento y aplicar los cambios en el siguiente reinicio, evitando así conflictos al sustituir binarios o bibliotecas que están en uso. Plymouth actúa como marco gráfico para mostrar el progreso y controlar este proceso de actualización en segundo plano.

Transición a girepository 2.0 y ajustes en el ecosistema de plugins

Otro cambio técnico significativo reside en la migración a girepository 2.0 para todos los paquetes que dependen de libgirepository, con la única excepción de perl-glib-object-introspection. Esta transición se ha vuelto imprescindible porque la versión actual de pygobject ya se apoya de forma nativa en el nuevo API de GObject Introspection, y el uso conjunto de versiones diferentes en un mismo proceso es problemático.

Para que esta modernización no rompiese el ecosistema de extensiones, se han introducido modificaciones en libpeas, el motor de plugins basado en GObject, con el objetivo de evitar conflictos de versiones. A pesar del salto tecnológico, se mantiene la posibilidad de desarrollar applets y complementos en Python, una característica apreciada por parte de la comunidad usuaria más técnica.

Aplicaciones de referencia y entorno de trabajo de Solus 4.8

En lo relativo al escritorio diario, Solus 4.8 viene con un conjunto de aplicaciones actualizado a versiones recientes, entre las que destacan Mozilla Firefox 145 como navegador web por defecto, la suite ofimática LibreOffice 25.2.6 y el cliente de correo Mozilla Thunderbird 140.5. Estas versiones ponen al día el paquete básico de oficina y comunicaciones, algo clave para quienes usan Solus como sistema principal en casa o en entornos de teletrabajo en España y el resto de Europa.

El sistema incorpora igualmente la pila gráfica Mesa 25.2.6 y la infraestructura de girepository 2.0 mencionada anteriormente, asegurando compatibilidad con APIs modernas y consolidando el soporte para aplicaciones que dependen de introspección GObject. Este conjunto de componentes termina de perfilar una base sólida sobre la que se asientan los distintos escritorios.

Edición Budgie: continuidad en la casa original

La edición Solus 4.8 Budgie viene equipada con Budgie 10.9.4, versión que, junto con la 10.9.3, garantiza compatibilidad con GNOME 49 en lo relativo a bibliotecas y componentes subyacentes. Todo el escritorio y sus applets se han reconstruido sobre libpeas-2 y girepository-2.0, manteniendo la posibilidad de utilizar applets desarrollados en Python gracias al trabajo realizado en el motor de plugins.

Visualmente, esta edición apuesta de serie por la tema oscura GTK Pocillo Dark, un estilo que mantiene la personalidad tradicional de Budgie pero adaptado a tendencias actuales en diseño de interfaces. Esta combinación de coherencia técnica y estética sobria refuerza a la edición Budgie como opción equilibrada para usuarios que prefieren un escritorio clásico pero cuidado.

Edición GNOME: Wayland por defecto y nuevas funciones

La variante Solus 4.8 GNOME integra GNOME 49.1, perteneciente a la serie Brescia, e introduce un cambio que puede notarse especialmente en quienes venían de versiones previas: la sesión X11 deja de estar disponible por defecto. Ahora, el sistema arranca en Wayland, y quien necesite trabajar con X11 debe instalar el paquete adicional gnome-session-shell-x11 .

Este movimiento se alinea con la hoja de ruta del propio proyecto GNOME, que planea abandonar definitivamente X11 en la versión 50, prevista para el próximo año. Desde Solus se anima a la comunidad a usar Wayland en el día a día y a reportar cualquier problema, de forma que la transición sea lo más suave posible para todos los perfiles de usuario.

Entre las novedades de GNOME 49 se encuentran los colores de acento personalizables, mejoras de accesibilidad en el calendario para personas con distintas capacidades, un rendimiento superior en GNOME Software, capacidades ampliadas de escritorio remoto, controles multimedia en la pantalla de bloqueo y ajustes avanzados de brillo HDR. El conjunto se completa con la inclusión de elementos como el tema de iconos MoreWaita, el reproductor de audio Decibel, el lector de PDF Papers y el terminal Ptyxis como herramientas destacadas dentro de esta edición.

Edición Plasma: rumbo a un futuro centrado en Wayland

La edición Solus 4.8 Plasma se construye sobre KDE Frameworks 6.19.0, KDE Plasma 6.5.3 y KDE Gear 25.08.3, incorporando así las mejoras más recientes del ecosistema KDE. Al igual que en la edición GNOME, la sesión X11 deja de instalarse de serie; quienes la sigan necesitando deberán añadir el paquete plasma-x11 desde los repositorios.

Este cambio se enmarca en los planes de KDE de abandonar X11 cuando llegue Plasma 6.8, un hito previsto para comienzos de 2027, momento a partir del cual el escritorio funcionará exclusivamente sobre Wayland. Mientras tanto, la versión 6.5 introduce transiciones automáticas entre temas claros y oscuros, búsqueda difusa en KRunner, esquinas inferiores de las ventanas redondeadas y varias optimizaciones en el rendimiento del centro de software Discover.

Edición Xfce: de beta a opción estable y ligera

Solus 4.8 marca un punto de inflexión para la variante Xfce, que abandona la fase de beta y se consolida como edición en igualdad de condiciones con Budgie, GNOME y Plasma. Esta edición se basa en Xfce 4.20, una versión que mantiene la filosofía de ligereza y estabilidad que caracteriza históricamente a este escritorio.

Planteada como una opción ligera y fiable para equipos con recursos más ajustados o para quienes valoran la sobriedad por encima de los efectos visuales, la edición Xfce cobra especial sentido en portátiles veteranos aún muy presentes en hogares y pequeñas empresas europeas. La salida de la fase beta implica que el equipo de Solus considera madura la experiencia que ofrece, tanto en pulido visual como en integración con el resto de la distribución.

Modelo de distribución y disponibilidad de Solus 4.8

Fiel a su filosofía, Solus continúa con un modelo rolling-release, lo que implica que una vez instalado el sistema se reciben actualizaciones continuas sin necesidad de reinstalar versiones mayores. Para quienes ya usan Solus en su día a día, basta con aplicar las actualizaciones a través del gestor de paquetes o de las nuevas herramientas de software recomendadas por el proyecto.

Las imágenes ISO de Solus 4.8 para arquitecturas de 64 bits pueden descargarse desde la web oficial del proyecto, donde se detallan los requisitos de instalación y recomendaciones de uso. Esta nueva instantánea sirve como punto de partida actualizado para quienes instalan el sistema por primera vez, evitando la acumulación de grandes volúmenes de paquetes pendientes tras la instalación.

El conjunto de cambios introducidos en Solus 4.8 Opportunity demuestra que el proyecto priorizando la modernización silenciosa de su base técnica —con Polaris, la desaparición de Python 2 y la adopción de Wayland— al tiempo que mantiene un abanico de escritorios actualizado y opciones para distintos tipos de hardware, desde equipos potentes hasta máquinas más modestas que todavía tienen mucho recorrido por delante.