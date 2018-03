Solución al problema Permission denied E: [pulseaudio] main.c:

PulseAudio es un servidor de sonido multiplataforma con la capacidad de poder funcionar por red. PulseAudio pretende ser un remplazo para el servidor Enlightened Sound Daemon, este servidor de sonido se encuentra dentro de muchas de las distribuciones de Linux donde la mayoría cambiaron Alsa por él.

Después de haber instalado y configurado Voyager 16.04 GS en mi ordenador de escritorio, me encontraba dentro de los últimos ajustes para poder sentarme y poder tener una partida de RE6 pacíficamente cuando me voy encontrando con el siguiente error “Home directory not accessible: Permission denied”.

Extrañamente tenía audio el problema lo podía dejar de lado, pero por desgracia quería disfrutar de música también, por lo que mi cliente de Spotify no reproducía ningún audio, entonces fue cuando tuve que meter mano para solucionar esto.

Si estás aquí es porque tienes el mismo problema, dado que el icono de audio solo se encontraba en “Mute” y no podía desactivar este estado del audio, en otros casos simplemente no tenían audio.

Verificar ajustes de audio

Lo primero que realice fue dirigirme a los ajustes de audio, que en este caso pavucontrol es quien se encarga de ello, pero obtenía esta respuesta.

Una de las soluciones más sencillas, es simplemente iniciando el demonio de pulseaudio, puesto que se encuentra detenido, para ello debemos abrir una terminal y ejecutar el siguiente comando:

sudo pulseaudio --start

En mi caso obtuve la siguiente respuesta:

Daemon not responding.

Si nos damos cuenta en la imagen me recomiendan ejecutar el siguiente comando, por lo que esta es otra solución:

start-pulseaudio-x11

Por desgracia yo no obtuve una respuesta positiva, obtenía lo siguiente:

E: [pulseaudio] main.c: Daemon startup failed

El problema persistía, entonces procedí a reinstalar pulseaudio:

Reinstalar Pulseaudio

Para ello ocupe los siguientes comandos:

sudo apt-get purge pulseaudio sudo apt-get clean sudo apt-get autoremove rm -r ~/.pulse ~/.asound* ~/.pulse-cookie ~/.config/pulse sudo reboot

Aquí el equipo se va a reiniciar, después del reinicio volví abrir una terminal e instalé pulseaudio de nuevo:

sudo apt-get install pulseaudio pavucontrol

Dentro de las soluciones que encontré en la red, debemos editar el siguiente archivo:

sudo nano /etc/pulse/client.conf

Y después buscar la siguiente línea, autospawn =, lo que contenga lo eliminamos y debe de quedar así:

autospawn = yes

Solo debemos iniciar de nuevo el demonio, en teoría debería de funcionar, pero en mi caso no,

pulseaudio --start

Obtuve la siguiente respuesta:

E: [pulseaudio] core-util.c: Home directory not accessible: Permission denied E: [pulseaudio] main.c: Failed to kill daemon: No such file or directory

Verificar permisos

Ahora no solo no iniciaba el demonio, si no que ahora no tenía los permisos. Ahora tuve que proceder a solucionar el problema de los permisos, para ello debemos en una terminal ejecutar los siguiente.

Lo primero es asegurarnos que nuestro usuario tiene acceso al grupo de audio para ello solo debemos ejecutar el siguiente comando:

sudo usermod -aG pulse,pulse-access tuusuario

Donde remplazas tuusuario por el usuario que tienes en el sistema, en mi caso queda así:

sudo usermod -aG pulse,pulse-access darkcrizt

Volví a intentar:

pulseaudio -start

Obteniento el mismo resultado, el último recurso que utilice fue solucionar los permisos a mi directorio Home, solo procedi a cambiar los permisos de mi carpeta de la siguiente manera:

sudo chown username /home/username chmod 755 /home/username

Otros permisos aceptables incluyen 750 o 700.

No es recomendable utilizar la opción -R si bien todas las carpetas y archivos dentro de la carpeta $ HOME normalmente son propiedad del usuario, la única carpeta que necesita tener la propiedad modificada para eliminar este error es la carpeta $ HOME.

Podemos ejecutar este comando como “sudo chown -R username:username /home/username” si desea asegurarse de que todo el contenido de la carpeta de su hogar le pertenece a usted y a su grupo de usuarios.

Ahora solo cerré sesión del sistema y volver a iniciarla, probé por última vez:

pulseaudio --start

Con un resultado positivo, ya se encontraba habilitado el audio de mi sistema y con una mejora en el audio. Si alguna de estas soluciones te fue de utilidad no dudes en compartirlo con nosotros.