En esta serie de artículos dedicada a enumerar programas para Linux asociado a los pecados capitales le toca el turno a la lujuria. Es por eso por lo que vamos a hablar de software prohibido para menores. Si no tienes la edad legal establecida por las leyes de tu país, no deberías instalarlos.

Este artículo está dedicado a los desarrolladores de PornView, un ya desaparecido reproductor de pornografía que venía en los repositorios. Como curiosidad, incluía un block de notas.



Aviso de que voy a hacer trampa. La mayoría de los programas sugeridos en esta serie son software libre y de código abierto. Sin embargo, el porno no parece interesar a la comunidad por lo que debo conformarme con enumerar títulos que sean compatibles con Linux

Software prohibido para menores

Gestores de colecciones

Desaparecido Porn-Time (Un fork de Popcorn-Time enfocado en el streaming de pornografía) los únicos dos títulos que mantienen en alto el estandarte del código abierto en este rubro están enfocados a la gestión de colecciones de videos e imágenes.

Porn Vault

Si eres de los que prefieren tener su colección alojada en sus propios dispositivos esta aplicación puede ser lo que necesitas. Necesita de un servidor web (Puede alojarse en una Raspberry Pi) y se maneja desde cualquier navegador web conectado a la misma red local.

Algunas de sus características:

Búsqueda, organización y visualización de escenas desde el navegador.

Búsqueda por actor.

Agrupamiento de escenas por actor o estudio.

Se pueden agregar imágenes a las escenas.

Marcadores para encontrar los mejores momentos de las películas.

Determinar contenido favorito y asignar calificaciones.

Asignación automática de las etiquetas existentes al nuevo contenido incorporado.

Soporte para complementos.

Tema oscuro,

En Linux los desarrolladores recomiendan usar la imagen Docker.

Stash

Otra aplicación ideal para tener tu propio PornHub. En este caso escrita en el lenguaje de programación Go. Entre las características de este gestor de imágenes y videos porno están:

Clasificación de escenas por intérpretes, etiquetas, películas y estudio.

Marcadores etiquetables de momentos favoritos de un video.

Visualización de colecciones de imágenes comprimidas como galerías.

Previsualización y visualización de videos e imágenes desde el navegador del ordenador o dispositivo móvil.

Compatible con la mayor parte de los formatos y codecs de imágenes y video.

Varias opciones de filtrado y ordenamiento de contenido.

Sistema de calificación de contenidos.

Extracción automática de metadatos de archivos de video.

Extracción de metadatos desde sitios web.

Protección mediante contraseña.

Juegos

Avisé más arriba que no todos los títulos de este post iban a ser de software libre. Me refería de manera específica a los de esta sección, Se trata de una colección de juegos desarrollados con Unity. La descarga de cada título incluye un reproductor para ejecutar el juego en Linux. Es decir, que el juego no se instala, sino que se ejecuta haciendo clic en el lanzador.

No esperes gráficos espectaculares ni argumentos elaborados.

HoleHouse

En este juego eres el encargado de revitalizar un burdel venido a menos. Para desbloquear nuevas características tienes que «trabajar» junto a las empleadas. Eso si, prepárate para ver destrozados tus recuerdos infantiles porque algunas de las empleadas son personajes de dibujos animados como Marge Simpson.

The Spellbook

Versión para adultos de la historia del aprendiz del brujo. Abres el libro que no debes abrir, lanzas un hechizo que no deberías lanzar y todas las mujeres se enamoran de ti. Las cosas pueden salir muy bien o muy mal.

A New Dawn

La protagonista de este juego es una joven virgen hija de un duque que debe hacer lo necesario para reunirse con su familia después de que su tierra natal es invadida. Interpreten «Lo necesario en el contexto de este artículo.

The Repurposing Center

Un título Se trata de una ficción interactiva distópica en la que el protagonista es internado en un centro de reeducación para indeseables. Los métodos de reeducación no serían aprobados por las organizaciones de derechos humanos.