Software para soberbios. Linux y pecados capitales novena parte

En esta serie de artículos estamos ensayando una forma novedosa de comentar títulos de software libre y de código abiertos. De hecho, solo un bloguero de enorme talento como el mío sería capaz de hacerlo, porque, aunque no lo crean soy algo más que una cara bonita.

Nos toca hablar de software para soberbios. Podemos definir a la soberbia como el exagerado amor por uno mismo, por si alguno no entendió el chiste del primer párrafo. Y no, hacer chistes malos en blogs sobre Linux no cuenta como pecado.

Software para soberbios

Existen muchas formas en que la soberbia se manifiesta. En este artículo voy a concentrarme en lo que se refiere a la admiración por el propio aspecto físico.

Diseño de modas

Para diseñar patrones de moda existen varios títulos, aunque la mayoría son de licencias privativas. Además, con los conocimientos suficientes podemos arreglarnos con cualquier aplicación de dibujo. Pero si buscamos una aplicación específica y con licencia de código abierto, sin dudas la primera opción es Valentina.

Valentina

Este programa incluye 50 patrones principales basados en forma matemática con los que los diseñadores pueden interactuar para ver los resultados.

Si lo que se quiere es realizar un diseño desde cero, Valentina dispone de una herramienta de dibujo basada en instrucciones.

Este programa utiliza un enfoque diferente al de las soluciones comerciales ya que trabaja con patrones paramétricos. Los patrones de este tipo pueden reorganizarse de acuerdo con ciertas reglas lo que permite, cambiando los datos de entrada -medidas e incrementos-, así como especificando fórmulas y reglas para construir objetos geométricos, modificar automáticamente la forma del patrón sin necesidad de reestructurarlo manualmente. Si necesitamos patrones para varios talles, los ajustes serán realizados por Valentina.

Descarga

Cámara web

Si adoras tu imagen y no puedes dejar de verte, sin dudas la cámara web es tu accesorio preferido. Existen varios títulos de software en el catálogo de Linux que te permitirán sacarle partido.

Kamoso

Es una aplicación basada en las librerías QT y pensada para el escritorio KDE. Funciona tanto con las cámaras integradas de las notebooks como con las conectadas mediante USB en las computadoras de escritorio. Con ella podemos grabar videos o sacar fotos.

Algunas características

Demora de tres segundos antes de comenzar la grabación o capturar la foto.

Efectos para aplicar a los videos y fotos.

Modo de captura en ráfaga para la creación de gif animados.

Integración con redes sociales.

Navegador de galería de imágenes incorporado.

Ampliación de funciones mediante complementos.

Kamoso puede instalarse desde Flathub.

Webcamoid

Si no te basta con admirar tu imagen desde un solo ángulo, con este programa puedes gestionar varias cámaras incluyendo virtuales.

Algunas características:

Captura de fotos y grabación de videos.

Dispone de más de 60 efectos incluyendo: blanco y negro, dibujos animados, cine, arte ASCII, envejecimiento, dados, distorsión, detección de rostros, pintura, psicodélico, deformación, agua, etc.

Soporta varios formatos de grabación inclyendo: AVI, FLV, ASF, DV, MP3, MP4, MPEG-2 PS, Ogg, WebM, etc.

Permite controlar la resolución, contraste, nitidez y velocidad de los fotogramas entre otros parámetros.

Puede grabar desde la pantalla o utilizar archivos de audio o video para simular cámaras.

Soporte para entradas multimedia remotas.

Soporte para complementos.

Descarga

Manejo de colecciones de imágenes

Si amas tu propia imagen, sin dudas tendrás una numerosa colección de fotos y videos en los cuáles eres un protagonista destacado. Y, por supuesto que necesitarás tenerla ordenada para cuando quieras volver a admirarlos. Linux también tiene programas para eso.

Shotwell

Shotwell es un completo organizador de imágenes que está disponible en los repositorios de las principales distribuciones Linux. En una época, era la opción por defecto en las distribuciones basadas en GNOME.

Algunas de sus características son: