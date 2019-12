La Fotolectura es una técnica de aprendizaje acelerado. Dicen que cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Y, si lees los resultados que el autor promete en su libro, sin dudas, que desconfiarás. De todas formas, probarla es gratis, y con ayuda de estos programas de código abierto hacerlo también es muy fácil.

En lo personal, aunque nunca logré los resultados prometidos, encuentro que después de aplicarla me resulta mucho más fácil comprender un texto. Siendo justos, la falta de éxito completo podría deberse a que soy muy corto de vista y el método requiere ser capaz de ver un texto a cierta distancia. Por otra parte, sus detractores sostienen que es el procedimiento previo y posterior a la Fotolectura el que logra los resultados



Software libre para Fotolectura

Comencemos por el principio. Con la definición de Fotolectura. Todos (al menos en Occidente) leemos de la misma manera, de izquierda a derecha y de arriba para abajo. Si hiciste algún curso de lectura veloz, habrás aprendido el concepto de “patrones de fijación”. El consejo es dejar de desplazar la vista por cada palabra y saltar con la mirada por la página dejando que el ojo capte el contenido.

La Fotolectura va aún más lejos. Sostiene que el cerebro humano es capaz de incorporar el contenido de una página con solo verla un segundo. Para esto, el método utiliza el procesamiento preconsciente y la percepción subliminal. Por supuesto que la cosa no es tan fácil. Se requiere de un procedimiento para que ese conocimiento incorporado en el cerebro salga a la superficie.

Es interesante saber cómo su inventor, un consultor en formación llamado Paul Scheele terminó desarrollando un método que según el permite leer 25000 palabras por minuto.

Scheele tenía problemas de comprensión lectora y eso lo llevó a seguir diversos cursos de lectura veloz Hablando con especialistas, se interesó en los últimos descubrimientos sobre como aprendemos los seres humanos y terminó desarrollando el método.

Por supuesto que el tipo no dirige una organización de hermanitas de la caridad. Cobra por el libro, los cursos y el material adicional. Pero, si sabes donde buscar en Internet puedes encontrar todo lo que necesitas para aplicar la técnica en forma gratuita.

Con respecto a su utilidad, no puedo dar fe de que se obtengan los resultados prometidos. El trabajo que me llevaría adaptar un texto grande para poder fotoleerlo es mayor al que me llevaría usar una técnica de estudio tradicional. Reitero que esto es una limitación de mi discapacidad visual.

De todas formas, los otros pasos de la técnica son similares al de otras muchas técnicas de estudio que se demostraron efectivas, por lo que si decides probar la técnica, no perderás el tiempo.

Los pasos de la Fotolectura

El método de la Fotolectura consta de los siguientes pasos:

1) Preparación: Tener en claro que es lo que queremos hacer con el material que vamos a estudiar. También necesitamos programas que nos permitan leer los textos. Si están en formpato Epub deberíamos utilizar Calibre. En tanto para documentos en formato pdf, todas las distribuciones Linux incluyen un visor adecuado con la posibilidad de visualizarlo a pantalla completa.

2) Lectura previa: Esta etapa es para familiarizarse con el material y la forma en la que está organizado. Dado que probablemente estemos trabajando con textos escaneados también es una forma de eliminar aquellas partes del texto que no necesitemos. En esta etapa nos serán útiles herramientas que nos permitan editar documentos pdf como Xournal++, PDFsam o pdftk.

3) Fotolectura: Esta es la etapa donde se produce “el milagro”. Aquí es donde nuestro cerebro procesará la información del texto a nivel preconsciente. Básicamente se trata de que nuestro ojo vea la página completa durante un segundo. Esto puede hacerse con un programa de presentaciones como LibreOffice Impress o los ya mencionados visores de pdf.

4) Activación: Ya tenemos el conocimiento en nuestra mente preconsciente. Ahora necesitamos llevarlo a un lugar donde nos sirve de algo. Lo que se recomienda es que un tiempo después de la fotolectura retomemos el texto dejando correr nuestra vista por el texto y deteniéndose en aquellas partes en las que sintamos la necesidad de hacerlo. Resulta útil mientras leemos ir creando un mapa mental con herramientas como View Your Mind o Freemind.

5) Lectura final: En este paso leemos como lo hacemos normalmente. Podemos ir a mayor velocidad en aquellas partes que nos resulten irrelevantes e ir más lento en las que nos parezcan interesantes o nos resulten un poco más complejas de entender.

En el próximo artículo vamos a ver más extensamente las diferentes etapas y la utilización de los distintos programas.