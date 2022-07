Software Freedom Conservancy dejará de depender de GitHub

Hace poco la Software Freedom Conservancy, dio a conocer mediante un anuncio que dejará de depender de GitHub para albergar proyectos de código abierto, con lo cual expresa así su disconformidad con los líderes de proyectos que utilizan el código abierto para lograr soluciones de software cuyo código fuente cierran.

Un ejemplo de ello es copilot, la inteligencia artificial comercial de GitHub, que está en el centro de esta decisión, de la que Software Freedom Conservancy explica los motivos.

En su comunicado comparte:

Aquellos que olvidan la historia a menudo la repiten sin darse cuenta. Algunos de nosotros recordamos que hace veintiún años, el sitio de alojamiento de código más popular, un sitio completamente gratuito y de código abierto (FOSS) llamado SourceForge, convirtió todo su código en propietario y nunca más lo abrió a la comunidad. Los principales proyectos libres y de código abierto abandonaron poco a poco SourceForge porque ahora era un sistema propietario, contrario al espíritu de apertura que caracteriza a la comunidad. Las comunidades de software libre aprendieron que era un error permitir que una compañía de software propietario con fines de lucro se convirtiera en el sitio dominante de desarrollo colaborativo gratuito. SourceForge se derrumbó lentamente después de la caída de DotCom, y hoy, SourceForge es más un cebo de enlace publicitario que alojamiento de código. Aprendimos una valiosa lección que fue demasiado fácil de olvidar, especialmente cuando las empresas manipulan las comunidades de Software Libre para sus propios fines. Ahora debemos volver a aprender la lección de SourceForge con GitHub de Microsoft. Durante los últimos diez años, GitHub ha llegado a dominar el desarrollo de software libre. Logró esto creando una interfaz de usuario y agregando funciones de interacción social a la tecnología Git existente. (Por su parte, Git fue diseñado específicamente para que el desarrollo de software se distribuya sin un sitio centralizado). En la ironía central, GitHub tuvo éxito donde SourceForge fracasó: nos convencieron de promover e incluso ayudar a construir un sistema propietario que aproveche el software libre. GitHub aprovecha estos productos patentados (a veces de clientes que lo usan para actividades problemáticas). Específicamente, GitHub beneficia principalmente a aquellos que desean usar las herramientas de GitHub para desarrollar software patentado internamente. Sin embargo, GitHub emerge una y otra vez como un buen actor, porque destaca su generosidad en la prestación de servicios a tantas empresas de FOSS. Pero hemos aprendido de las muchas ofertas gratuitas de Big Tech: si no eres el cliente, eres el producto. La metodología de desarrollo Libre es el producto de GitHub, que han personalizado y reempaquetado con nuestra ayuda activa (aunque a menudo involuntaria). Los desarrolladores de software libre han sido la proverbial rana en agua hirviendo durante demasiado tiempo. El comportamiento de GitHub empeoró progresivamente y excusamos, ignoramos o aceptamos la disonancia cognitiva. Nosotros en Software Freedom Conservancy hemos sido parte del problema nosotros mismos; hasta hace poco, incluso nosotros nos habíamos vuelto demasiado cómodos, complacientes y cómplices en GitHub. Dejar GitHub requerirá trabajo, sacrificio y puede llevar mucho tiempo, incluso para nosotros: en Software Freedom Conservancy, históricamente hemos alojado nuestros repositorios principales de Git, pero hemos usado GitHub como un espejo. Instamos a nuestros proyectos miembros y miembros de la comunidad a evitar GitHub (y todos los marcos y servicios de desarrollo de software propietario), pero eso no fue suficiente. Hoy adoptamos una postura más firme.

Con ello la Software Freedom Conservancy anuncia que finaliza el uso de GitHub y a la vez tambien anuncia un plan a largo plazo para ayudar a que los proyectos gratuitos migren fuera de GitHub.

Tambien vale la pena mencionar que como tal la Software Freedom Conservancy no requiere a los proyectos de miembros existentes migren en este momento, pero lo que si se hará a partir de este momento es que ya no se aceptaran nuevos proyectos de miembros que no tengan un plan a largo plazo para migrar fuera de GitHub.

Finalmente menciona que hay tantas buenas razones para renunciar a GitHub y compartió una lista de las principales en su sitio Give Up On GitHub.

Si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.