Softmaker Office 2024 ya está entre nosotros.

Menos de dos meses después de la aparición de la beta pública, ya tenemos entre nosotros a Softmaker Office 2024, a mi criterio la mejor alternativa a Microsoft Office disponible para Windows, Linux y Mac. Al igual que Linus Torvalds prefiero las prestaciones a la ideología, y cualquier software de calidad para Linux, no importa si es software privativo, me parece una gran noticia.

Softmaker Office también es una excelente opción para quienes no confían en la nube, dado que tiene versiones para dispositivos móviles, también es muy fácil comenzar un documento en el teléfono y continuarlo en el ordenador.

Las novedades de Softmaker Office 2024

Comencemos diciendo que Softmaker es una empresa alemana de más de 35 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones ofimáticas. La empresa nació en 1987, dos años después de la aparición de StarOffice (El abuelo de LibreOffice) y tres años antes del nacimiento de Microsoft Office.

Además de la suite ofimática que comentamos (Y que incluye un procesador de textos, una planilla de cálculo y un programa de presentaciones) también desarrollan un editor de pdf y bibliotecas tipográficas.

Con respecto a las novedades de la versión 2024 (No es un error de tipeo, es la versión 2024) estas son las novedades:

Disponible en dos versiones: La normal es el tradicional pago de licencia por única vez La NX es la licencia por suscripción mensual.

La normal es el tradicional pago de licencia por única vez La NX es la licencia por suscripción mensual. Traducción automática entre más de 30 lenguajes u sando DeepL (Solo versión NX), El documento traducido conserva la diagramación y formato del documento original. DeepL es a mi criterio el mejor servicio de traducción online y representa un gran avance con respecto a los diccionarios de Berlitz que incluían las versiones anteriores.

sando DeepL (Solo versión NX), El documento traducido conserva la diagramación y formato del documento original. DeepL es a mi criterio el mejor servicio de traducción online y representa un gran avance con respecto a los diccionarios de Berlitz que incluían las versiones anteriores. Integración con ChatGPT ( Versión NX): Esto permite escribir textos de acuerdo con las especificaciones de los usuarios, crear resúmenes de textos largos y corregir estilos usando a la más famosa de las herramientas de inteligencia artificial.

Versión NX): Esto permite escribir textos de acuerdo con las especificaciones de los usuarios, crear resúmenes de textos largos y corregir estilos usando a la más famosa de las herramientas de inteligencia artificial. Chequeo gramatical en 75 idiomas.

en 75 idiomas. Compatibilidad en forma nativa con los formatos de Microsoft Office . Se puede guardar en estos formatos por defecto.

. Se puede guardar en estos formatos por defecto. Herramienta de creación de código QR y de barras .

. Incrustación de tipografías en documentos. Esto es muy útil cuando quieres crear documentos con tipografías que posiblemente no estén en el equipo del lector, por ejemplo, hay tipos de letras especiales para disléxicos.

Esto es muy útil cuando quieres crear documentos con tipografías que posiblemente no estén en el equipo del lector, por ejemplo, hay tipos de letras especiales para disléxicos. Compatibilidad con video y sonido para la versión Linux.

para la versión Linux. Soporte para la API de aceleración gráfica Metal en Mac.

Metal en Mac. Capacidad de reducir la resolución de los gráficos.

de los gráficos. Copiado de múltiples porciones de texto en el procesador.

El procesador de textos

El procesador de textos

La integración con ChatGPT u otra herramienta de Inteligencia Artificial parece a punto de convertirse en una prestación estándar. No he tenido la posibilidad de probarla, pero si lo hice con la traducción automática de DeepL y funciona sin problemas (Con las limitaciones propias de los servicios de traducción automática como su incapacidad de diferenciar cuando corresponde o no el tuteo o alguna confusión con el género) Pero, esto no es responsabilidad de la suite ofimática.

En Youtube hay mucho tutorial diciendo cómo hacerte millonario pidiéndole a ChatGPT que escriba un libro y vendiéndolo en Amazon. Hasta que Amazon se dé cuenta puedes aprovechar la mejorada capacidad de exportación en Epub y PDF de TextMaker 2024 e intentarlo.

Planilla de cálculo

Se sabe que mucha gente usa las planillas de cálculo para trabajar con bases de datos. PlanMaker 2024 ahora importa y exporta bases de datos SQLite. Por otra parte, en los archivos CSV se pueden especificar separadores decimales y de miles personalizados.

También es posible alternar el orden de las fechas en los formatos DMA, MDA e AMD.ordenar y filtrar por colores, y trabajar mejor con las tablas dinámicas.

Presentaciones

Una característica interesante es la capacidad de crear presentaciones autoejecutables. Se acabaron las preocupaciones de si el equipo que vas a utilizar tiene un programa actualizado ya que las creadas con Softmaker Office 2024 no lo necesitarán.

Se agrega una nueva vista que permite añadir notas e información adicional a las diapositivas y se incorporan nuevas transiciones dinámicas.

Si quieres probar Softmaker Office 2024, puedes hacerlo durante 30 días desde esta página. La licencia cuesta desde 29,90 euros/dólares anuales para la suscripción y 99,95 euros/dólares anuales para la licencia permanente.