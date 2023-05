Cuando me pregunté en un artículo anterior sobre si tenía sentido la continuidad de Apache OpenOffice dije que había otras muchas opciones. Ahora que Softmaker Office 2024 hace pública su beta podemos ir descubriendo las que tenemos el año que viene.

Softmaker es una empresa alemana de software que tiene diversos productos relacionados con la ofimática. La suite Sofktmaker Office fue una de las primeras de software privativo con versión para Linux.



Soy un gran creyente en la tecnología sobre la política. No me importa de quien viene, siempre que existan razones sólidas para el código, y siempre que no haya que preocuparse por cuestiones de licencias, etc.

Puedo hacer bromas acerca de Microsoft, a veces, pero al mismo tiempo, creo que el odio a Microsoft es una enfermedad. Creo en el desarrollo abierto, y que en gran medida no sólo implica hacer la fuente abierta, sino también no excluir a otras personas y empresas.

Hay extremistas en el mundo del software libre, y eso es una gran razón por la cual yo no llame lo que hago “software libre” nunca más. No quiero que se me asocie a la gente para la cual el software libre y de código abierto es acerca de exclusión y odio.”