Mi compañero Pablinux publicó la noticia así que aprovecho para hablar sobre Stadia y otros fracasos de Google. Sé que me estoy poniendo pesado sobre el tema, pero la decisión de Google demuestra lo que vine sosteniendo en mis artículos del jueves. Por muchas prácticas cuestionables y abuso de posición dominante de las grandes tecnológicas, el consumidor sigue teniendo la última palabra y, el consumidor no es tan fácil de manipular.

Stadia se suma a una larga lista de fracasos en las que la insistencia de Google de promocionarlos primero en su buscador y lo de meterlos sin preguntar en Android no sirvieron de nada.

Sobre Stadia y otros fracasos. Estas son las causas

Dice Pablinux:

Hace ahora unos tres años, mi compañero Isaac escribió un archivo que titulaba «Google Stadia arrasa; Microsoft, Sony y Nintendo no tienen nada que hacer…». Y la verdad, no es que fuera un titular desacertado. Era lo que parecía que iba a pasar.

En su momento no le di mucha importancia al lanzamiento y no tengo idea de si hubiera coincidido con Isaac, pero una cosa es segura. Tendría que haberme dado cuenta de que iba ser un fracaso y lo mismo hubiera pasado con cualquiera que haya cursado Mercadotecnia en la facultad. Casi todos los cursos del mundo utilizan el libro de Philip Kotler y, Kotler dice claramente que en todo mercado solo hay lugar para tres competidores importantes.

En el mercado de los videojuegos ya estaban Nintendo y Sony que llevaban décadas en el tema. Luego se les sumó Microsoft. Difícilmente los que habían gastado mucho dinero en una consola y en comprar juegos invirtiera en un nuevo hardware para poder utilizar su navegador. Y, los que no tenían consola tampoco lo hubieran hecho. Si fueran lo suficientemente fanáticos de los juegos como para pagar lo que pedía Google ya se hubieran comprado una consola.

Veamos otros fracasos que demuestran la regla

Hangouts

Cliente de mensajería lanzado en el 2013 e incluido en casi todos los dispositivos Android hasta que Google lo discontinuó en el 2019. La gente prefirió ignorarlo y descargarse e instalarse WhatsApp. Y para los que no les gustaba WhatsApp estaba Telegram.

De todas maneras, insiste con Google Meet.

Google Plus

Este intento de Google por competir con Twitter y Facebook nunca logró despegar a pesar de que estuvo en línea por 6 años.

Google Allo

La fijación de Google por fracasar con los clientes de mensajería ya debería ser de estudio en las facultades de psicología. Google Allo era precisamente eso. La excusa oficial es que sus características se incorporaban a la aplicación de mensajería de Android que tampoco casi nadie usa.

Google Spaces

Un intento más de que la gente use su plataforma para comunicarse. Esta aplicación para discusiones en grupo duró solo un año. ¿Adivinen que prefirió usar la gente?

Google Talk

Si algo bueno hay que decir de la gente de Google es que no aceptan fácilmente la derrota. Este otro fracaso en una aplicación de mensajería instantánea duró desde el 2005 al 2017.

Google Code

De nuevo un intento de Google de competir en un sector donde ya había opciones bien establecidas. En este caso el de alojamiento de proyectos de código abierto de desarrollo colaborativo. En aquella época el líder era SourceForge y tiempo después aparecieron GitHub y GitLab con enormes mejoras. Aun así, solo ganaron usuarios cuando los dueños de SourceForge decidieron poner publicidad en los instaladores sin consultar.

Google Code duró del 2006 al 2016

Hangouts on air

Una plataforma de streaming en vivo lanzada un año después que Twitch. Desde años antes existían otras plataformas como Ustream, Justin TV, DaCast, Veetle, Bambuser, Livestream o Blogstar.

Con muy buen criterio Google incorporó esas funciones a Youtube aunque sus locas políticas de copyright hicieron que muchos usuarios migraran a otras plataformas.

Picasa

Plataforma para compartir fotos que existió entre el 2002 y el 2016. Google la abandonó en favor de Google Photos aunque, por lo que se ve, la gente sigue prefiriendo Facebook.