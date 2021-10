Sobre la obsolescencia programada. Definición y tipos

La semana pasada, Darkcrizt comentó aquí y aquí la noticia de que muchos dispositivos dejarían de funcionar adecuadamente por no contar con certificados actualizados. Por mi parte, escribí varios artículos exteriorizando mi enojo contra Microsoft por no dejarme instalar Windows 11 haciendo un análisis objetivo y mesurado de la errónea decisión de Microsoft de establecer restricciones artificiales a la instalación de Windows 11.

Dado que ambos son claros ejemplos, es un buen momento para hablar sobre la obsolescencia programada.

Sobre la obsolescencia programada. Concepto

La obsolescencia programada es un conjunto de estrategias deliberadas destinadas a asegurarse que la versión actual de un determinado producto quedará desfasada o inservible en un plazo de tiempo predeterminado. De esta manera, los fabricantes se aseguran que los consumidores se verán obligados a reemplazarlo aunque funcione adecuadamente..

La obsolescencia puede lograrse mediante la introducción de un modelo con características superiores o diseñando intencionadamente un producto para que deje de funcionar correctamente en un plazo determinado. En cualquiera de los dos casos, se espera que los consumidores opten por el nuevo producto de la misma marca.

Muchas veces la obsolescencia no es sobre el propio producto sino aplicando restricciones al producto de un competidor con la ayuda de una tercera empresa.

Tipos de obsolescencia programada

Podemos dividir la obsolescencia programada en 4 tipos:

1- Establecimiento artificial del plazo de duración

Los productos se fabrican con piezas cuya duración tienen una vida útil limitada cuando, si se usaran otras de calidad superior ese plazo se extendería.

2- Actualizaciones de software

Los desarrolladores de software sacan nuevas versiones de sus aplicaciones que en un momento determinado dejan de ser compatibles con dispositivos antiguos. En muchos casos se ha podido comprobar que esa incompatibilidad es absolutamente artificial ya que al «engañar» al software este funcionaba sin problemas.

Recuerdo que tuve un PDA de la línea Palm (No recuerdo el modelo) La mía no se podía conectar a Internet, aunque el siguiente modelo (Obviamente más caro) si. Solo tuve que descargarme los módulos que alguien amablemente subió a Internet y funcionaron sin problemas.

Otra cosa muy común que nos pasaba a los linuxeros hace una década era la cantidad de sitios que no funcionaban con Firefox y exigían Internet Explorer. Solo bastaba con cambiar la variable User Agent a «Internet Explorer» para navegar sin inconvenientes.

3- Obsolescencia percibida

Esta es una táctica psicológica, se trata de convencer al consumidor mediante publicidad y el uso de influenciadores de que el producto que se tiene actualmente está viejo y que se necesita uno nuevo. ¿Cuantos megapíxeles necesitas en tu teléfono para sacar una buena foto de tu gato?

4- Trabas a la reparación

Hace tiempo tuve un teléfono que estaba en las últimas. Ya no tenía botones y la pantalla táctil funcionaba como quería . Sin quererlo terminé llamando a alguien con quién no quería hablar. Como no podía cortar abrí el teléfono para sacarle la batería, pero no pude porque estaba incorporada. Finalmente terminé metiéndolo en el congelador para bloquear la señal.

Cuento esto, porque lo de impedir sacar la batería (Con la excusa de hacer los teléfonos más delgados) es una forma de obligar a los consumidores a recurrir a los servicios oficiales y a disuadirlos de reemplazarlas por sustitutos más económicos.

Otras tácticas son la utilización de piezas no estándar o que necesitan herramientas específicas para la reparación. Muchas veces se suele restringir el acceso a estas piezas.

Dos ejemplos de obsolescencia programada