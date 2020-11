Sobre Kdenlive y OpenShot. Sus características principales

Hace algunos meses, un lector se enojó por mi afirmación de que Kdenlive era más potente que OpenShot y me desafió a probarlo. La verdad es que me estaba limitando a repetir algo que parece ser un consenso entre algunos videastas más o menos profesionales cuyas experiencias con el código abierto suelo leer. En lo particular OpenShot me bastaba y sobraba en las ocasionales ocasiones que tuve que editar un video y ahora utilizo servicios online. Pero, llegó el momento de que responda a la pregunta.

Igual, no se tomen la costumbre de pedir que fundamentemos nuestras afirmaciones. Sean buenos lectores, acepten todo lo que decimos y hagan clic en la publicidad.

Hablando en serio, les recomiendo que le den una mirada al comentario que Shupacabras hizo en el primer artículo de esta serie.

Sobre Kdenlive y OpenShot

Kdenlive

Kdenlive es un acrónimo en inglés de Video editor no lineal de KDE, en un artículo anterior explicamos cuales son las características de este tipo de editores. Creado pensando en las distribuciones Linux que funcionan con el escritorio KDE, también tiene versiones para Windows, MacOS y BSD y MacOS.

El programa puede ser usado para producir todo tipo de videos además de subtitularlos, agregarle efectos y transiciones y crear menúes de devedé. Se puede trabajar con casi cualquier formato de audio y video sin necesidad de convertirlo ya que es compatible con la biblioteca Ffmepg

El motor de Kdenlive es el framework MLT del cuál hablamos en un artículo anterior. Diseñado por y para la industria de televisión, permite el trabajo con múltiples bibliotecas de audio y video

También saca partido de otros proyectos de código abierto como

LASDSPA: Especificación para la creación de complementos de procesamiento y efectos de audio liberada bajo la licencia LGPL

frei0r: Es un framework para la creación de efectos de video. Proporciona filtros, mezcladores y generadores a partir de una API minimalista para la creación de complementos.

SoX: Se trata de una utilidad para la línea de comandos que permite convertir archivos de audio a otros formatos y agregarles efectos.

Este software soporta un número ilimitado de videos y bandas sonoras e incluye herramientas

para crear, recortar, mover, eliminar clips de vídeo, audio, texto y gráficos.

Características salientes



Cada pista de audio y video puede ser silenciada o bloqueada de acuerdo a las necesidades.

Interfaz de usuario y atajos de teclado configurables.

Creación de copias de baja resolución para ahorrar recursos del sistema durante el montaje. La exportación se hace con el formato original.

Descarga online de perfiles de renderizado, transiciones, efectos y plantillas.

OpenShot

El editor de video no lineal OpenShot tiene versiones para Windows, Linux y Mac.

Tiene capacidades de animación y fotogramas clave que permiten a los usuarios hacer cosas como desvanecer, deslizar, rebotar, y animar cualquier componente de un proyecto de video. Con las herramientas de recorte y unir se puede cambiar rápidamente la duración de un video. Usando el motor de efectos de vídeo se pueden hacer cosas como eliminar e fondo, invertir los colores, ajustar el brillo y mucho más.

Openshot trabaja con los siguientes proyectos de código abierto

Blender: Plataforma para la creación de gráficos 3D.

Inkscape: Software para la creación de gráficos vectoriales.

Libopenshot: Biblioteca para edición multimedia.

Características salientes

Creación de títulos animados 3D basada en Blender.

Reproducción de videos en diferentes direcciones y velocidades.

Graficación de las ondas de audio e incorporación de los gráficos al video.

Descarga del fotograma actual como imagen presionando un botón.

Plantillas predefinidas para la creación de títulos 2D

La comparación entre los dos programas la realicé utilizando Ubuntu Studio 20.10 (una distribución Linux optimizada para la producción multimedia) Ubuntu Studio incluye en su instalación la versión 6.22.1 de Kdenlive. La versión 2.5.1 de OpenShot la descargué desde los repositorios de la distribución. Es posible que algunos de ustedes opine que las pruebas no se realizan en condiciones de igualdad. Tengan en cuenta que mi objetivo no es comparar rendimiento si no cantidad de herramientas y facilidad de uso.

En el próximo artículo entramos en materia. Lo juro por la barba de Stallman.