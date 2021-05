Sobre diferencias y parecidos. De WordPress a Jekyll 4

Alerta de Spoiler. En los siguientes artículos de esta serie de por qué migré de WordPress a Jekyll voy a hacer trampa. La expresión «saltarse la fila» pertenece al escritor James Altucher y alude a que hay una serie de técnicas que te permiten aprender algo más rápidamente que las 10 mil horas que se supone que se necesitan para ser expertos en algo. Una de ellas es sacar de la ecuación lo que no te deja seguir adelante

Perdí un montón de meses tratando de seguir los tutoriales de los diferentes componentes que integran Jekyll para descubrir que no necesitaba hacerlo. Hay un montón de temas para Jekyll desarrollados por la comunidad, solo tenía que copiar la parte del código que necesitaba para crear el mío propio.

También hay complementos para todos los gustos. Incluyendo un editor visual que sin ser tan completo como los de gestores de contenidos, facilita bastante la tarea de redactar textos y agregar imágenes.

Un punto importante a tener en cuenta con los complementos y temas. En WordPress se cargan en el servidor y requieren de una base de datos. Esto ocupa espacio y representa un potencial riesgo de seguridad. Con Jekyll los complementos y temas están en la computadora de trabajo. Lo que se sube son páginas web ya procesadas.

La tercera pata de esta comparación son los frameworks. Hay un montón de plantillas ya creadas para esos frameworks y lo único que tienes que hacer es la edición a mano. pero, lleva un montón de tiempo.

WordPress usa básicamente tres tecnologías. PHP y Mysql debajo del motor y HTML, CSS y Javascript para lo que ve el usuario. Jekyll usa Ruby como lenguaje de programación y otros tres lenguajes. YAML, Liquid y un dialecto de Markdown llamado Krandown para la creación de las páginas. Las páginas serán siempre HTML, CSS y Jvascript para darle algo de interectividad.

Sobre diferencias y parecidos. Instalación

Los requisitos para instalar WordPress son los siguientes:

PHP versión 7.4 o superior.

MySQL versión 5.6 o superior O MariaDB versión 10.1 o superior

Compatible con HTTPS

En general,la mayoría de los proveedores de alojamiento web utilizan Apache o NGNIX como servidores lo que te permitirá usar WordPress. Pero, si quieres probar alguna otra alternativa, mientras cumpla los requisitos de arriba, servirá.

En teoría puedes tener una instalación de WordPress en tu computadora local para la creación de contenidos para luego subirlos al servidor. Pero, la gracia de los gestores de contenidos es que puedes trabajar directamente en su panel de administración.

Hoy en día, los proveedores de hosting ofrecen planes con WordPress ya instalados o script de instalación automatizados como Softaculous. Solo tienes que completar los datos que te piden y en minutos tienes el sitio instalado y listo para funcionar.

En el caso de la instalación manual, tienes que asegurarte de que está instalada la última versión de PHP y configurar una base de datos. Todo esto en el panel de control de tu proveedor de alojamiento. Luego deberás descargar WordPress y editar los datos de configuración. A contiuación subes todos los archivos mediante ftp al servidor.

Para finalizar, vas al sitio web y completas los datos que te pida.

La forma de instalar Jekyll es la siguiente:

Requisitos

Ruby version 2.4.0 o superior

RubyGems

GCC y Make

Ubuntu

sudo apt-get install ruby-full build-essential zlib1g-dev

echo '# Install Ruby Gems to ~/gems' >> ~/.bashrc

echo 'export GEM_HOME="$HOME/gems"' >> ~/.bashrc

echo 'export PATH="$HOME/gems/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc

source ~/.bashrc

Debian

sudo apt-get install ruby-full build-essential

Fedora

sudo dnf install ruby ruby-devel openssl-devel redhat-rpm-config @development-tools

RHEL 8/CentOS

sudo dnf install ruby ruby-devel

sudo dnf group install "Development Tools"

Gentoo

sudo emerge -av jekyll

ArchLinux

sudo pacman -S ruby base-devel

openSUSE

sudo zypper install -t pattern devel_ruby devel_C_C++

sudo zypper install ruby-devel

Instalación

gem install jekyll bundler

Con respecto al alojamiento del sitio producido por Jekyll. Solo tiene que ser compatible con el protocolo HTTPS. Esto no es un requisito de Jekyll, los navegadores modernos no muestran los sitios que no usen este protocolo. Esto significa que tu proveedor de hosting tiene que garantizarte alguna forma de obtener un certificado de clave pública.