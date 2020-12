Aunque paso la mayoría del tiempo en ordenadores con Linux, no es el único sistema operativo que uso. De hecho, para móviles y tablets prefiero lo de Apple, pero soy muy consciente de sus restricciones. La compañía de Cupertino hace muchas cosas muy bien, y una de ellas es su AirDrop, un sistema para compartir archivos rápidamente si estamos conectados a una misma red. Eso es básicamente lo que quiere hacer Snapdrop, pero con diferencias.

AirDrop es uno de esos buenos softwares que desarrolla Apple y que sólo permite que se use en sus dispositivos. La velocidad de transferencia es altísima, y ese es el motivo por el que he añadido parte de eso en el titular. Por otra parte, tenemos software como Warpinator, de Linux Mint, pero sólo se puede usar entre dispositivos Linux. Si, cómo yo, también usáis Windows, macOS, Android y iOS/iPadOS, esta herramienta no os vale. Sí vale Snapdrop, porque lo único necesario es ir a esta página web en ambos dispositivos, tocar en el usuario que aparece y enviarle el archivo, siempre y cuando estemos en la misma red WiFi.

Snapdrop parece más rápido que ShareDrop

En mi prueba personal, he enviado un vídeo de 160mb a mi portátil con Manjaro y habrá tardado cerca de un minuto. Luego he intentado hacer lo mismo en ShareDrop y se nota que la opción más antigua es más lenta, por lo que de elegir una para usarla en el navegador, creo que deberíamos quedarnos con Snapdrop.

Y aquí va mi opinión personal: lo siento mucho, pero yo no puedo fiarme de una opción como estas para enviar grandes archivos. No puedo porque, a una velocidad tan lenta comparada con el AirDrop de Apple, nada me garantiza que enviando un archivo de 1GB se vaya a parar. Yo lo recomendaría para archivos un poco más pequeños, pero es que yo para eso hago uso de Telegram.

En cualquier caso, Snapdrop es una opción multiplataforma, existe y es más rápida que ShareDrop. A la espera de ver cómo funciona el Nearby Sharing de Google, puede ser algo a tener en cuenta para muchos usuarios.