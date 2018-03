Smatch Z una consola portátil muy potente

Smatch Z es una potente consola portátil al más puro estilo de la Sony PSP. Pero a pesar de su portabilidad y reducido tamaño, esconde mucha potencia, e incluso puedes ver cómo ejecuta el videojuego GTA V a nada menos que 60 fps. Se estrenará el 15 de marzo y promete ser la consola portátil más potente de la historia capaz de ejecutar videojuegos para PC, no me extraña que parezca destinada al éxito y tenga tantos interesados en ella…

Los videojuegos los ejecutará con la misma calidad gráfica que en tu equipo de sobremesa o portátil y con el mismo framerate, toda una gran promesa. Y todo ello es gracias a su hardware con microprocesador AMD Ryzen V1650B embebido y un chip gráfico o GPU Radeon Vega 8 de la misma compañía, los que aportan un desempeño inigualable. Todo ello acompañado de su pantalla táctil 1080p de 6 pulgadas y cómodos mandos para su manejabilidad.

La memoria RAM estándar con la que contará serán 4GB DDR4 a 2133Mhz, y 64 GB de almacenamiento en un SSD que incluye, ampliable mediante tarjetas SD. Aunque en su versión Pro vendrá con el doble de RAM y el doble de capacidad SSD. Ambos modelos tendrán una cámara de 5MP, y conectividad WiFi, Bluetooth 4.0, USB TIpo C, y DisplayPort. Y si te interesa el precio, decir que la versión normal costará unos 699$ y la Pro asciende a 899$. En mi opinión algo caro… para un dispositivo que cabe en la palma de tu mano. Aunque viendo el precio de los iPhone o Galaxy S, tampoco es tan disparatado.

Se basa en el sistema operativo de que han creado para ella, SMACH OS con kernel Linux, integrando el sistema Steam para videojuegos como es lógico. También tiene sistema operativo Windows 10 Home para mayor compatibilidad de los más de 20.000 títulos existentes en la tienda de Valve Steam a los que tendrás acceso. Títulos como GTA V o League of Legens que podrás ver en HD y a velocidades de 60 FPS, y otros como The Witcher 3, Final Fantasy XV, Monster HUnter World, Starcraft III, etc.