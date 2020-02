SmartOS: ¿es Unix? ¿es Linux? ¿es un avión? ¿un pájaro? ¿qué es?

Tirando de algo de ironía y humor en el título, hoy os presento a SmartOS, para todos aquellos usuarios que aún no lo conozcan. Quizás otros sí sepan de qué va este proyecto, pero no es suficiente conocido. No se puede catalogar como un Linux, o un Unix al uso, es algo más sofisticado que eso, pero esa dualidad lo hace especialmente interesante para algunos de los objetivos para los que fue diseñado.

Para dejar claro lo que es SmartOS, es un hipervisor SVR4 (System V o SysV), y por tanto ya deja algunas pistas de lo que es y para qué se utiliza. Por supuesto, está basado en UNIX, combinando tecnología del conocido sistema operativo OpenSolaris y también virtualización Linux KVM. Además, es de código abierto y libre. ¿Raro verdad?

Su código fuente, en concreto el de su kernel, ha servido para crear otro proyecto conocido en el mundo *nix, como es Illumos. Ya sabes que Illumos es un sistema operativo derivado de OpenSolaris, y este a su vez es una implementación abierta del sistema Solaris de Sun Microsystems (ahora Oracle).

Pero, aparte de todas esas herencias e influencias, SmartOS también integra otras muchas tecnologías como Crossbow, DTrace, Zonas del propio Solaris, la ya citada KVM de Linux, e incluso el sistema de archivos o FS que ahora es fruto de polémica, como es ZFS. Además, han trabajado para mejorar la escalabilidad de este sistema, algo muy buscado cuando se trata de servidores o entornos de centros de datos.

SmartOS también incluye el sistema de gestión de paquetes pkgsrc de NetBSD, para hacerlo aún más raro. Y ha sido diseñado para entornos basados en la nube. Su diseño le permite correr en la memoria RAM, soportando varios mecanismos de arranque desde red (PXE), desde imágenes ISO, o unidades USB. Eso también permite que las actualizaciones se pueden hacer simplemente reiniciando desde una imagen más reciente del sistema…

Y si todo eso te parece raro o interesante, otras características de SmartOS también te parecerán de lo más genuinas:

Cada máquina virtual se almacena localmente en cada nodo y no arranca a través de la red desde algún servidor NAS, como ocurre en otros casos. Eso mantiene la independencia de los nodos de los servidores y reduce el uso de red.

Permite su gestión con herramientas de código abierto Joyent SmartDataCenter o SDC, así como Fifo Project.

Las Zonas que cité antes también hay que destacarlas. Son contenedores. Uno está basado en Unix y usa pkgsrc con KVM y permite correr otros sistemas operativos usando virtualización por hardware. Incluso se puede usar LX para correr distribuciones GNU/Linux al soportar syscalls o llamadas al sistema del kernel Linux…

Más información – SmartOS