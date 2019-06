Slimbook PRO X: conoce al mejor portátil con Linux a fondo

Slimbook ha estado generando hype durante algunos días y publicando poco a poco algunos datos sobre su nuevo ultrabook denominado PRO X. Puedes ver todos los detalles completos en la web oficial de la firma española. Pero, como era de esperar, siguen apostando por la calidad y el diseño sin olvidar la libertad que aporta el uso tus distribuciones GNU/Linux favoritas instaladas en estas maravillas de equipos.

Desde ya lo puedes comprar desde este enlace. Y sin duda, querrás hacerlo, puesto que los datos que conocemos no son para menos. Y aprovecho para volver a recordar, aunque ya lo hice ayer, que Slimbook tendrá dos stands en la OpenEXPO. En ellos podrás ver este nuevo equipo portátil y mucho más. Así que te animo a asistir mañana día 20 a este evento sobre tecnologías libres. Si no has comprado la entrada, podrás hacerlo en la entrada…

Siguiendo con el Slimbook PRO X, nada que envidar a los Macbook Pro de Apple, pero con corazón linuxero. De hecho, para no dejar duda, añado una tabla comparativa entre ambos modelos: