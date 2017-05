Slimbook Pro, un duro rival para macbook Air con espíritu libre

Cada vez suena con más fuerza la empresa española Slimbook y no es para menos pues a partir del Software Libre ha podido crear una solución para muchos que buscamos un portátil o un ordenador y que sea totalmente libre.

Así, durante estos meses han presentado Slimbook Katana, Slimbook One y ahora han presentado Slimbook Pro, un portátil potente y libre pero para todos los bolsillos.

Las comparaciones con Macbook Air son inevitables puesto que dentro de los ultrabooks, el equipo de Apple ha sentado un precedente, algo que podría quitarle Slimbook.

Slimbook Pro ofrece una conectividad mayor que la conectividad de otros ultrabooks

Slimbook Pro ofrece varias configuraciones, admitiendo procesadores de Intel Kaby Lake. A estos acompaña módulos de memoria ram DDR4, siendo el mínimo 4 Gb. El almacenamiento interno se basa en un disco SSD que puede ser ampliado con un segundo disco SSD. La pantalla del portátil tiene un tamaño de 13,3 pulgadas con una resolución de 1900 x 1080 píxeles que puede ser cambiada por resolución qHD. Pero es en el ámbito de las conexiones donde este equipo destaca.

A diferencia de otros portátiles, Slimbook Pro admite conexión ethernet, algo que algunos usuarios piden o necesitan para conectarse. La antena wifi ha sido mejorada funcionando mejor y siendo totalmente reconocida por los últimos kernels de Linux. El teclado también ha sido mejorado en este equipo, ofreciendo retroiluminación para situaciones con poca luz.

El sistema operativo de este portátil puede ser Windows 10, si así lo queremos pero también podemos pedir una distribución Gnu/Linux con él, siendo algo que tenemos que elegir. Además, la empresa española ofrece la posibilidad una copia del sistema operativo en un pendrive. Algo que muchos usuarios vemos positivo y que puede ayudar a hacer más instalaciones o restauraciones de nuestro equipo.

El precio base del Slimbook Pro se sitúa en los 889 euros el modelo más potente y 699 euros el modelo más básico. Mientras que en el caso de Macbook Air, el precio base del más económico cuesta más de 1.000 euros la unidad, una diferencia sustancial para cualquier usuario e incluso empresa.

Me ha sorprendido gratamente este portátil de Slimbook pues en el mismo peso y casi el mismo tamaño, Slimbook Pro ofrece conexiones que no ofrecían otros equipos como el macbook Air, como por ejemplo la conexión HDMI o el puerto ethernet. Además todo potenciado por distribuciones Gnu/Linux. Ahora si que no hay excusa para no tener un equipo con Gnu/Linux ¿ no creéis?