Ya hace varios años desde que el One de Slimbook fue presentado. Aquel mini PC ya era compatible con Linux, pero si mirábamos sus especificaciones veíamos lo mismo que en muchos equipos informáticos: el hardware que usaba el anterior modelo era el que encontraríamos en otros que tienen Windows por defecto. Ahora, la compañía ha lanzado una nueva versión del Slimbook One, pero con hardware actualizado que, además de ser más potente, está claro que tiene a Linux en su foco.

Tal y como leemos en su nota de presentación, el nuevo Slimbook One no es sólo una actualización del modelo anterior. Es algo más. Llega en dos modelos diferentes, uno con AMD Ryzen 7H255 y AMD Ryzen AI 9H370, y también con un puerto para conectar una eGPU (GPU externa) por si en un futuro se quedara corto.

Especificaciones técnicas del nuevo Slimbook One

CPU AMD Ryzen 7 H 255

8 núcleos, 16 hilos, 4,9 GHz, caché de 24 MB AMD AI 9 HX 370

12 núcleos, 24 hilos, 5,1 GHz, caché de 36 MB GPU AMD Radeon™ 780M

12 núcleos, 2700 MHz

eGPU Thunderbolt 4 / USB-C 4.0 AMD Radeon™ 890M

16 núcleos, 2900 MHz

eGPU Thunderbolt 4 / USB-C 4.0 NPU Sin NPU IA 50 TOPS (80 TOPS totales) Seguridad Bloqueo por contraseña en BIOS/UEFI

Bloqueo de BIOS (Wi-Fi, Bluetooth, micrófono) Memoria RAM 16 GB / 32 GB / 64 GB / 128 GB a 5600 MHz

(2 ranuras DDR5 extraíbles) Almacenamiento Hasta 16 TB (2× NVMe M.2 PCIe 4.0 x4)

Ampliable, doble ranura USB 2× USB-A 3.2 Gen2 (10 Gbps)

2× USB-A 2.0

2× USB-C 4.0 (40 Gbps) + DisplayPort 2.0 Salidas de vídeo 1× HDMI 2.1

1× DisplayPort 2.0

1× USB-C (DisplayPort 2.0)

1× Oculink (Thunderbolt 4.0) Sistema operativo A elegir: Windows, Linux o ambos (Dual Boot) Material exterior Aluminio y ABS negro Wi-Fi y LAN Intel® Wi-Fi 6 AX200

Wi-Fi 7 MediaTek MT7925B22M

2× Intel® I226-V RJ45 (2,5 Gbps) Bluetooth Bluetooth 5.2 Audio Jack combinado de 3,5 mm (audio/micrófono)

Micrófono Peso 0,7 kg (1,54 lb) Dimensiones 130 × 150 × 5,5 mm

5,11 × 5,9 × 0,21 pulgadas Cargador Entrada AC 100-240 V, 50-60 Hz

Salida DC 19 V 6,32 A, 120 W Garantía 3 años en España

2 años en Europa

12 meses para la batería

Para empresas, consultar Contenido de la caja 1 mini PC

1 cargador

En pedidos con

Ubuntu / Slimbook OS,

los drivers y su software vienen preinstalados

El modelo más potente, en lo que suele interesar más, tendría ese Ryzen 9, AMD Radeon 890M, hasta 128GB de RAM y hasta 16TB de disco duro en SSD, sin olvidarnos del puerto que permitirá conectar una eGPU. Además, el soporte para Linux será mejor que en el modelo anterior.

Lo que no han adelantado es el precio, pero que nadie piense que costará lo mismo que los mini PCs chinos que venden en Aliexpress; este es un ordenador de pocas dimensiones, pero potencia real. Su precio rondará lo que cuesta un PC de torre normal. Para más información, lo mejor es dirigirse a su página web oficial.