Slimbook EVO: el portátil Linux más inteligente ya está aquí

La firma española SLIMBOOK ha vuelto a captar la atención del sector tecnológico con el lanzamiento de su nuevo portátil, el SLIMBOOK EVO. Diseñado meticulosamente para satisfacer las exigencias de desarrolladores y profesionales, este dispositivo no solo destaca por su impresionante rendimiento, sino también por un diseño robusto, ligero y altamente funcional. Disponible en dos versiones, una de 14 y otra de 15.3 pulgadas, el EVO se posiciona como una herramienta de trabajo de élite, combinando la última tecnología con una construcción de alta calidad.

Desde el primer vistazo, el SLIMBOOK EVO impresiona por su chasis de aluminio, que no solo le confiere un aspecto elegante y minimalista, sino que también garantiza una durabilidad excepcional. Esta solidez se complementa con una portabilidad destacada, con ambos modelos diseñados para ser llevados a cualquier parte sin esfuerzo. Pero la verdadera potencia del EVO reside en su interior. En su núcleo, late un procesador AMD AI9 365 con 10 núcleos y 20 hilos, y una Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU) de 50 TOPS, que eleva la potencia de cálculo total a 73 TOPS para cargas de IA. Esta capacidad de procesamiento lo convierte en una máquina ideal para tareas intensivas que van desde la programación compleja hasta la edición multimedia de alto nivel. Para aquellos que buscan una opción probada, SLIMBOOK también ofrece una configuración con el procesador AMD Ryzen 7 8845HS.

El rendimiento gráfico está asegurado por la GPU integrada AMD Radeon RDNA3, que permite una experiencia visual fluida y detallada, perfecta para profesionales que trabajan con diseño gráfico o modelado 3D. A nivel de pantalla, el EVO ofrece dos opciones de alta resolución. El modelo de 14 pulgadas cuenta con una pantalla WQXGA+ 3K (2880x1800p), mientras que el de 15.3 pulgadas presenta una pantalla WQXGA 2.5K (2560x1600p). Ambas pantallas impresionan con una tasa de refresco de 120Hz y una precisión de color sRGB del 100%, lo que garantiza una fidelidad visual excepcional. Además, la versión de 14 pulgadas alcanza un brillo de 500 nits, ideal para entornos luminosos.

La versatilidad del SLIMBOOK EVO se extiende a su configuración de memoria y almacenamiento. Los usuarios pueden expandir la memoria RAM hasta 128 GB de tipo DDR5 a 5600MHz, lo que asegura un rendimiento multitarea sin interrupciones. En cuanto al almacenamiento, el portátil dispone de dos ranuras NVMe M.2 PCIe 4.0 x4, permitiendo una capacidad de hasta 16 TB, una cifra que lo sitúa entre los líderes de su categoría. La batería es otro de sus puntos fuertes, con una autonomía de hasta 13 horas para el modelo de 14 pulgadas y hasta 17 horas para el de 15.3 pulgadas, lo que permite largas jornadas de trabajo sin necesidad de recarga constante.

En términos de conectividad, el EVO no escatima en opciones. Con puertos USB-C 4.0, USB-C 3.2 Gen2, múltiples puertos USB-A, HDMI 2.1, un puerto RJ45 Gigabit Ethernet y un lector de tarjetas SD, el portátil se adapta a cualquier entorno profesional. A esto se le suma la conectividad inalámbrica de vanguardia con Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.2. Para la seguridad y privacidad, elementos clave para los profesionales, el EVO incorpora un bloqueo físico de la webcam y la posibilidad de desactivar Wi-Fi, Bluetooth, el micrófono y la cámara directamente desde la BIOS. Finalmente, SLIMBOOK reafirma su compromiso con el usuario al ofrecer un diseño que facilita la actualización y reparación, con componentes como la RAM y los SSD que no están soldados, y una garantía de 3 años en España. Con su combinación de potencia, diseño y funcionalidad, el SLIMBOOK EVO se perfila como un nuevo estándar en el mercado de portátiles profesionales.

Modelo Evo 14″ Evo 15″ CPU AMD Ryzen AI 9 365 con 10 núcleos 20 hilos 24MB caché AMD Ryzen 7 8845HS: 8 núcleos 16 hilos 24MB caché Tarjeta gráfica Para AI9 365: Integrada AMD Radeon™ 880M 12 núcleos 2900 MHz Para 8845HS: Integrada AMD Radeon™ 780M 12 núcleos 2700 MHz NPU Para AI9 365: NPU AMD Ryzen™ AI 50 TOPS (Total 73 TOPS) Para 8845HS: NPU AMD Ryzen™ AI 16 TOPS (Total 38 TOPS) Pantalla LTPS TFT-LCD 14″

WQXGA+ 3K, 2880x1800p

16:10 sRGB 100% 500 Nits

Contrast Ratio 1500:1

Refresco 120 Hz Oxide TFT-LCD 15.3″ 16:10

WQXGA 2.5K 2560x1600p

16:10 sRGB 100% 400 nits

Contrast Ratio 1200:1

Refresco 120 Hz Seguridad Bloqueo a través de BIOS: Wi-Fi, Bluetooth, Micrófono/audio, Webcam Teclado Teclado retro-iluminado en blanco

Acceso rápido bloqueo de webcam y a modos de trabajo

Recorrido 1.2 ± 0.25 mm Touchpad Touchpad cristal de 5.5″ Memoria RAM 16GB, 32GB, 64GB, o 128GB a 5600MHz

(2 slots DDR5 no soldados) Discos duros Hasta 16TB en 2x NVMe M.2 PCIe 4.0 x4

(2 slots no soldados) Webcam Webcam HD 1080p con doble micrófono estéreo

Webcam IR de detección de facial biométrica dedicada USB 1x USB-C 3.2 Gen2 [10Ggbps] DP 1.4a + PD 100W

1x USB-C 4.0 [40Ggbps] DP 1.4a + PD 100W

2x USB-A 3.2 Gen1 [5Gbps]

1x USB-A 2.0

Lector de tarjetas: SD/SDHC/SDXC (SD7.0, hasta 985MB/s) Salidas de vídeo y audio 1x HDMI 2.1 (Linux compatible 2.0)

1x USB-C 4.0 + Power Delivery 100W + DisplayPort 1.4a

1x USB-C 3.2 Gen2 + Power Delivery 100W + DisplayPort 1.4a OS A elegir: Windows, Linux o ambos (Dual Boot) Material exterior Cuerpo completo de aluminio

Color gris WIFI & LAN MediaTek MT7925B22M / MediaTek MT922A22M Wi-Fi 6 AX (Linux)

Wi-Fi 7 (Windows)

Puerto RJ45 (1Gbps) Bluetooth Bluetooth 5.2 Audio Altavoces estéreo Nahimic By SteelSeries 2x2W

3.5mm jack combo 2-in-1 Peso Peso: 1.4 kg Peso: 1.6 kg Tamaño Dimensiones: 313 x 220 x 16.9 mm Dimensiones: 342 x 237 x 18.1 mm Batería 80 Wh

13 horas en PC Mark 10 – Modern Office

9-10 horas de autonomía en modo «Energy saver»

reproduciendo vídeo 1080p y brillo al 50% 99 Wh

17 horas en PC Mark 10 – Modern Office

11-12 horas de autonomía en modo «Energy saver»

reproduciendo vídeo 1080p y brillo al 50% Cargador Voltaje automático y carga rápida inteligente

Cargador incluido USB-C 100W

Longitud del cable USB-C 1.5M Garantía 3 años en España

2 años en Europa

(12 meses en batería)

**Para empresas consultar Contenido de la caja 1 portáti l

1 cargador de alimentación

