Slimbook está de 10: se actualiza para traerte más potencia

Los mejores ultrabooks con GNU/Linux preinstalado del mercado se han actualizado. Slimbook trae la 10º Generación de microprocesadores Intel a sus portátiles PROX. Ya sabrás que Intel ha sacado recientemente al mercado las primeras “hornada” de chips de décima generación tras haber pasado varios años desarrollando dicha microarquitectura y varios meses fabricándose en la foundry. Slimbook los ha comprado recién calentitos para ponérselos a sus portátiles.

Con la 10º Gen, los nuevos Intel Core i7 y Core i5 (Comet Lake) llegarán también a otros modelos. No solo podrás disfrutar de ellos en el Slimbook PROX, también en el PRO BASE, tanto la versión de 14 como la de 15″. Eso, junto con los nuevos kernel Linux 5.x que los pueden exprimir al máximo, supondrá un gran paso en el rendimiento de estos equipos con más frecuencia de reloj y las mejoras en la microarquitectura que traen asociada un mejor IPC de estos chips.

El chip de los PROX será ahora el Intel Core i7-10510U llega con 4 núcleos, cada uno de ellos con posibilidad de ejecutar dos hilos gracias a la tecnología HT, lo que hace un total de 8 threads. Además, incluye 8MB de lo que Intel denomina Smart Cache, y furecuencias de 1.8 Ghz base, hasta los 4.9 Ghz con Turbo Boost. El resto del hardware del portátil se mantendrá igual, incluida la autonomía prometida por la firma española.

En cuanto a los PRO BASE, tendrá ahora como cerebro a los renovados Core i5-10210U y Core i5-10510U. Además, debes saber que estos equipos ya tienen stock, por lo que los puedes pedir desde ya para que llegue antes de estas Navidades.

Por cierto, del que no hay stock aún es del PROX. No obstante, no te preocupes, porque llegará en unas semanas. De todas formas, si ya habías pedido un PROX antes y aún no ha pasado a la fase de ensamblaje, el equipo que vas a recibir tendrá también el chip de 10º Gen sin coste adicional.