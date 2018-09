Slimbook: entrevista exclusiva para LinuxAdictos

Desde LxA hemos publicado bastantes noticias sobre los lanzamientos y movimientos que está haciendo la empresa española Slimbook, ya que ha venido para revolucionar el mundo de la informática en nuestro país y fuera de él, ya que reciben pedidos desde otros países. Se trata de una de las pocas alternativas que existen para adquirir equipos sin tener obligatoriamente que pagar una licencia de Microsoft Windows, es decir, equipos límpios sin un sistema operativo propietario de Microsoft preinstalado. En su defecto podrás elegir si no deseas S.O. instalado o si quieres alguna distribución GNU/Linux lista para usar…

Hasta la aparición de este tipo de fabricantes o montadores de equipos de sobremesa y portátiles las alternativas que tenían los que querían un equipo con un sistema operativo libre eran adquirir una computadora con Microsoft Windows, por lo que pagabas una licencia de Microsoft, para luego arriesgarse a perder la garantía por eliminar este sistema para instalar el sistema operativo final que deseaba dicho usuario. Ahora gracias a los esfuerzos de Slimbook tenemos equipos con un hardware envidiable, de calidad y con el sistema que nos plazca!

LinuxAdictos: ¿Cómo surge Slimbook? Supongo que fue algo bastante arriesgado, porque la cuota de mercado de Linux no está tan alta como la de Windows desgraciadamente.

Slimbook: Somos una PYME española, a las grandes empresas no les interesan cuotas de mercado pequeñas, además de que no saben hacer marketing de guerrilla, ni estar en las trincheras. Nosotros nunca hemos recibido ángeles que nos firmaran cheques para lanzar un proyecto, todo ha sido a base de empezar de cero y poner esfuerzo. ¿Qué puede salir mal cuando haces algo con amor? ¿Todo? Tal vez, pero ¿por qué escribiste tú un libro?… Pues lo mismo pero con otra baraja de cartas.

LxA: Ciertamente había una necesidad, un hueco en el mercado. La mayoría de equipos informáticos que se compran vienen con Windows preinstalado o con MacOS y eso implica pagar las licencias de estos sistemas sí o sí. Incluso si luego vas a eliminar estos sistemas e instalar alguna distro GNU/Linux. ¿Habéis pensado exportar el compromiso con el código abierto y la libertad al mundo del hardware? Por ejemplo con firmware abierto…

SB: Si con firmware hablas de Libreboot o Coreboot, comentar que actualmente no soportan procesadores de la ultima genreación de Intel, y menos cuando empezamos que iban 2 generaciones por detrás.

Hablamos con Richard Stallman de el firmware Intel y el mismo nos dijo que ahora no podríamos hacer nada, pero confiaba que algún día tuvieramos la capacidad de explotar la ingeniería inversa para liberar el hardware de ese firmware.

Reinvertimos nuestros beneficios en una comunidad libre y espero crezcamos lo suficiente para poder poner encima de la mesa nuestra propias cartas, hasta entonces, seguimos por buen caminino haciendo todo lo que está en nuestra mano.

LxA: Habéis creado también el proyecto Linux Center donde he tenido la gran oportunidad de colaborar con algunos tutoriales sobre microprocesadores y Linux, una buena oportunidad para compartir con toda la comunidad parte de lo que he publicado en mi curso C2GL y mi libro enciclopedia El mundo de Bitman. ¿Cómo surgió la idea de crear Linux Center?

SB: Linux es comunidad, y al igual que muchos hemos tenido un blog para compartir conocimiento, muchos hemos pensado alguna vez en difundir linux a nuestros amigos o familiares, de manera que pudiesemos darles “clases puntuales”. Pero nosotros no somos únicos, por qué no lo hacemos todos?. Así surgió Linux Center, y en realidad la idea estaba en mi mente antes de crear Slimbook. Es lo que tiene ser linuxero de corazón, no puedes dejar de agradecer a los creadores o a la comunidad, lo que hacen y han hecho. Y que mejor manera de agradecerlo que siendo uno de ellos.

Y como cita el slogan de SLIMBOOK: BE ONE OF US.

LxA: La verdad es que me ha encantado colaborar en Linux Center y espero volver a hacerlo pronto, además de agradecer el regalo de las pegatinas que me habéis hecho por la colaboración. Pero volviendo a Slimbook… ¿ensambláis vosotros mismos los equipos o se lo encargáis a un tercero?

SB: ¿Cómo? A caso algún ensablador te deja elegir pantalla dentro de un mismo modelo? Siempre lo hemos dicho, puedes ver nuestra presentación en la Universidad de Villa-Real (la UNED) en el año 2015. Los portátiles se fabrican en China, como los de todas las marcas. Pero los terminamos de montar aquí con el teclado, la configuración elegija por el cliente.

LxA: La verdad es que vuestra gama de portátiles es más amplia. ¿Tenéis pensado ampliar vuestra oferta de equipos de sobremesa más allá del AIO CURVE y el ONE? (en el momento de realizar esta pregunta no se había lanzado Kymera)

SB: Hace poco ha salido el Kymera Aqua y el Ventus, y cuando me hiciste esta pregunta no te podía responder. Por desgracia las empresas tienen que tener planes de futuro y secretitos para que la comptenecia no haga lo mismo antes que tu. Por que de copiarse la competencia sabe un rato.

LxA: Sí, yo mismo anuncié la gama Kymera en dos de nuestros blogs… Como sabéis, el mundo del gaming en Linux está despegando a una velocidad bastante elevada. Hace unos años prácticamente no había videojuegos en Linux y ahora los hay a miles y cada vez son títulos más conocidos y de mayor calidad, incluso algunos AAA. ¿Véis potencial en el PC GAMING para GNU/Linux?

SB: Lo mismo que antes, no podía responderte cuando me hiciste esta pregunta.

Ahora ya sabes que hemos dado un golpe encima de la mesa, lanzado al mercado el ordenador GAMING pensado para GNU/Linux más potente con refigraicón liquida custom.

Somos pequeños, pero como ya me dijo un jefe de una gran compañía: algún grande mira lo que haces y si a los meses te funciona, evaluan hacer lo mismo.

LxA: ¿Qué tal os ha sentado el premio de la Open Expo 2018? Cuéntanos…

SB: Estamos muy contentos, porque no esperabamos este premio, de hecho ya comenté el año pasado en una entrevista a un medio importante “los premios son para otros, nosotros pasamos” pero he tenido que tragarme mis palabras, no teníamos interés y hemos ganado. Sólo puedo dar las gracias.

LxA: ¿Cuál es la distro que más os demandan?

SB: Ubuntu.

LxA: Ofrecéis también la posibilidad de instalar varios sistemas operativos, en dualboot. ¿Os hacen peticiones solo de Windows-Linux o también os han pedido algún sistema operativo algo más exótico como FreeBSD?

SB: Nos han llegadoa decir “instalame todos los lilnux que puedas, que quiero probarlos. Y creo que se le enviaron 6 o 7. No lo hice yo, pero sí, hacemos casi casi todo lo que nos piden.

FreeBSD ha sido instalado por Adriaan Groot (si no sabes quien es, miralo en la Wikiepdia), en un KDE/Katana y ha hablado de nosotros varias veces en su blog. Pero no, nosotros no lo instalamos….aún.

LxA: Y ya que estamos con las demandas… ¿notáis un aumento de la demanda de equipos con Linux preinstalado en el sector empresarial o aún la mayoría de vuestros clientes siguen siendo usuarios que buscan equipos para el hogar?

SB: La verdad es que vendemos tanto a empresas como particulares. No sabría decirte porcentajes ahora mismo, esos datos los lleva mi socio, pero no existen diferencias de demanda en cuanto a configuraciones.

LxA: La verdad es que vuestros portátiles tienen bastante buena calidad y un diseño bastante bueno. Es algo que Apple ha sabido hacer muy bien desde el principio y que parece que en el sector que no domina la firma de Cupertino ha llegado más tarde- ¿Por qué crees que el resto de fabricantes no han sabido/querido explotar el diseño de calidad antes? De hecho, aún hay algunos fabricantes de portátiles que optan por materiales plásticos y acabados que dejan mucho que desear…

SB: No se que piensan los demás ensabladores, pero yo quiero dar a los clientes lo que quiero para mi. Y personalmente no quiero un Ferrari, pero si me dejan conducirlo por el mismo precio que un Ford, quizás lo querría. No debo, ni debemos ser los únicos que piensen así, verdad?

LxA: Y finalizo con una pregunta casi obligada… porque me la hacen bastantes personas que admiran o somos fanáticos de AMD. ¿Tenéis pensado lanzar algún modelo con AMD Ryzen (o Zen venideros)?

SB: No te puedo dar información confidencial….

LxA: Ahora también se está hablando mucho de ARM que, comandado por Qualcomm, viene pisando fuerte y pretende desplazar el mercado de los x86 en el sector de los portátiles. ¿Consideraríais un ultrabook con un Snapdragon 1000 u otro modelo para el futuro próximo?

SB: No tienen la potencia deseada, actualmente. Y sobre todo, ten en cuenta que los fabricantes chinos fabrican para las grandes multinacionales de portátiles, dependiendo de cada fábrica, sacan de 5.000 a 10.000 placas con procesadores, cada mes. ¿Crees que si les pido 500 al mes con Snapdragon van a para su produción y ponerse a investigar como hacer algo nuevo que nadie más les pide?

En otras palabras: sabes que Linux es un sector minoritario y no hay fábrica exclusiva que se mantega operativa para Linux, y hasta que el mercado crezca y alguan empresa que apoya el software libre, como SLIMBOOK, crezca con el mercado, no podremos poner fabricas a sacar miles de ordenadores cada mes.

Hasta entonces, los cambios que les pedimos a las fabricas no pueden ser troncales, como cambios de procesaodres que aún no se montan en portátiles.

Muchas gracias a Slimbook por esta entrevista… no os olvidéis de vuestros comentarios.