Slimbook ahora también con procesadores AMD

La firma española Slimbook lo ha vuelto a hacer, nos ha sorprendido con una grata sorpresa, ya que hasta el momento los microprocesadores de Intel eran omnipresentes en sus gamas de equipos. Pero ahora habrá alternativa para los Intel Core i3, Core i5 y Core i7 después de este anuncio. Sí, como lo oyes, la gama Kymera incorporará también microprocesadores AMD como alternativa a los Intel. Así los exitosos chips de AMD basados en Zen y que han devuelto a la compañía a pelear en rendimiento con muchos de los productos de Intel y a superarlos en cuanto a relación calidad/rendimiento/precio, estarán presentes en el corazón de tu Kymera favorito.

En los Kymera Ventus, podrás seleccionar entre los microprocesadores de Intel que ya existían o también entre los AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5 y AMD Ryzen 7 que se han incluido ahora. En cuanto a la gama Aqua, que ya sabes que es la más potente y exclusiva, con esa refrigeración líquida y toques de modding para los gamers, solo podrás elegir entre la alternativa de Intel y la del modelo AMD Ryzen 7, que es el de mayor rendimiento de toda la gama de productos que ofrece AMD actualmente. Un movimiento inteligente de Slimbook para captar a aquellos seguidores y fanáticos de la firma AMD que no se decidían a adquirir un producto con chip de Intel. Seguro que conocéis a más de uno que solo quiere equipos con AMD, pues bien, ahora ya no tenéis excusa para no comprar un Slimbook. En el Kymera se van a fundir todas vuestras pasiones, la calidad y diseño de los productos de la firma valenciana, con un corazón tecnológico de AMD y Linux como sistema operativo… ¿Se puede pedir más?

Por cierto, recuerda que algunos modelos de AMD Ryzen son microprocesadores y no APUs, por lo que no tienen GPU integrada, sino que habrá que elegir una GPU dedicada. No obstante, Ryzen 3 y Ryzen 5 sí que tienen modelos Radeon Vega integrados… Y ya que hablamos de gráficos, decir que Slimbook también introduce las tarjetas gráficas de AMD, por lo que podrás elegir que tus gráficos los produzca una AMD Radeon en vez de las NVIDIA.

Más información – Slimbook