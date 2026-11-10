Slax 2026.11 ya está disponible y supone una renovación profunda de una distribución especialmente apreciada por su reducido tamaño y su capacidad para ejecutarse desde dispositivos USB. La nueva versión combina su tradicional enfoque portátil con herramientas más modernas, como un asistente de inteligencia artificial, un instalador gráfico y nuevas opciones de administración del sistema, sin renunciar a una imagen ISO de apenas 512 MiB.

La distribución conserva su vocación de sistema de bolsillo: puede arrancar desde una memoria USB y utilizarse en equipos diferentes, manteniendo aplicaciones, archivos y preferencias mediante sesiones persistentes. Sin embargo, esta edición va bastante más allá de una simple actualización de paquetes.

Un escritorio renovado y más cómodo

El escritorio ha recibido una reconstrucción importante. El nuevo sistema de gestión de ventanas permite previsualizar las aplicaciones abiertas con Alt + Tab, mientras que al situar el puntero sobre un icono de la barra de tareas aparecen miniaturas de sus ventanas.

También se incorporan cuatro espacios de trabajo virtuales, que pueden visualizarse simultáneamente mediante Alt + F3 o seleccionarse directamente con Ctrl + F1 a Ctrl + F4.

Otras mejoras incluyen la posibilidad de colocar archivos y carpetas directamente en el escritorio, cambiar la distribución del teclado desde la barra de tareas y controlar el volumen con la rueda del ratón. Además, se ha trabajado en ofrecer una apariencia visual más uniforme entre aplicaciones antiguas y modernas.

Aplicaciones bajo demanda y asistente de inteligencia artificial

El lanzador de aplicaciones permite instalar programas opcionales directamente desde el menú. Las aplicaciones que muestran un indicador de descarga pueden obtenerse e instalarse con un clic, para después abrirse automáticamente. Por supuesto, sigue disponible APT para quienes prefieran administrar el software desde la terminal.

Otra incorporación llamativa es Slax AI Assistant, un asistente integrado que permite describir tareas y problemas utilizando lenguaje natural. Puede inspeccionar el sistema, investigar incidencias y ejecutar comandos para ayudar a resolverlas.

Esta herramienta requiere conexión a Internet y autenticación mediante una cuenta. Por tanto, no es una función completamente local ni está disponible sin conexión, algo que conviene tener presente en una distribución cuyo principal atractivo es precisamente su portabilidad.

Instalador gráfico y compatibilidad con Secure Boot

Slax incorpora por primera vez un instalador gráfico para Windows y Linux. Permite preparar una memoria USB arrancable o instalar la distribución junto a un sistema operativo existente en configuraciones compatibles.

El proceso muestra un resumen de las operaciones antes de aplicarlas, de manera que el usuario pueda revisar el destino y los cambios previstos.

También llega la compatibilidad con UEFI Secure Boot, gracias a un cargador de arranque y un kernel firmados. En equipos compatibles ya no será necesario desactivar esta protección desde la configuración del firmware para iniciar Slax.

Sesiones persistentes y herramientas de recuperación en Slax 2026.11

Una misma memoria USB puede almacenar varias sesiones independientes, cada una con sus aplicaciones, archivos y configuraciones. El usuario puede elegir cuál iniciar, duplicarla con F4 o cambiarle el nombre con F6. Esto permite mantener, por ejemplo, un entorno de trabajo separado de otro destinado a pruebas.

La distribución incorpora además un administrador gráfico de particiones que permite consultar el espacio disponible, crear, redimensionar y formatear particiones. Entre las herramientas de mantenimiento y recuperación se incluyen soporte para LVM, cifrado LUKS y sistemas de archivos como XFS.

También se ofrece integración con VirtualBox, VMware y SPICE para facilitar funciones como el redimensionamiento automático de pantalla, el portapapeles compartido y las carpetas compartidas cuando el entorno de virtualización lo permite.

Un cambio importante en el sistema modular

No todas las novedades son mejoras sin contrapartidas. Slax 2026.11 utiliza un kernel Linux 6.12 firmado y sustituye AUFS por OverlayFS para gestionar las capas del sistema de archivos.

Esto tiene una consecuencia importante para quienes utilizan módulos propios con extensión .sb: todavía pueden incorporarse antes de arrancar el sistema, pero ya no es posible activar y desactivar dinámicamente esos módulos durante una sesión mediante los comandos slax activate y slax deactivate.

La instalación de aplicaciones mediante APT y la conservación de los cambios en sesiones persistentes siguen funcionando con normalidad. Es una diferencia que conviene conocer antes de actualizar instalaciones que dependan de la gestión dinámica de módulos.

Disponibilidad de Slax 2026.11

Slax 2026.11 está basada en Debian 13 «Trixie» y se distribuye mediante una imagen ISO de tan solo 512 MiB. Puede descargarse desde la página oficial del proyecto.

Después de varios años sin una nueva versión, Slax regresa con una renovación profunda que conserva su reducido tamaño, pero amplía sus posibilidades como escritorio portátil, sistema de recuperación y entorno Linux para utilizar en diferentes ordenadores.