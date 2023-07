En los años que llevo como bloguero me ha tocado cubrir muchos lanzamientos, cambios y desapariciones de distribuciones Linux. Poder contar que Slackware cumplió 30 años es algo tan infrecuente como agradable.

Aunque no se trata de una de las distribuciones más populares, ni de las que hacen lanzamientos más frecuentes, en su momento tuvo una gran influencia en el mundo Linux marcando el camino a seguir.

En mil novecientos noventa y uno un estudiante de Ciencias de la Computación de la Universidad de Helsinki llamado Linus Torvalds anunció en un grupo de noticias:

Estoy haciendo un sistema operativo (Libre) (sólo un hobby, no será grande y profesional como gnu) para clones de 386(486) AT. Lo estoy haciendo desde abril, y está empezando a estar listo. Me gustaría saber que cosas le gustan/disgustan a la gente de Minix, ya que mi SO se le parece un poco (la misma disposición física del sistema de archivos (por razones prácticas) entre otras cosas).

Minix es un sistema operativo para propósitos educativos inspirado en Unix desarrollado por el profesor Andrew S. Tanenbaum en mil novecientos ochenta y siete.

En noviembre de mil novecientos noventa y uno, el Manchester Computer Centre compartió la base de ese sistema operativo (Lo que hoy conocemos como el kernel Linux). Un miembro de esa entidad lo combinó con herramientas de software libre para crear la primera distribución Linux instalable llamada MCC Interim Linux que estuvo disponible en mayo del noventa y dos.

Pero, lo que nos interesa a nosotros es la segunda distribución, Softlanding Linux System (SLS). Se trató de la primera distribución Linux en incluir un servidor gráfico y se liberó en agosto de mil novecientos noventa y dos. Esta distribución tuvo gran popularidad e inauguró una de las más queridas tradiciones del mundo Linux, hacer cambios con los que una parte de los desarrolladores no estén de acuerdo y terminen haciendo un fork.

Cuenta la historia que un usuario llamado Patrick Volkerding propuso mejoras al proceso de instalación y configuración de la distribución de Softlander. Como ninguno fue aceptado por los mantenedores, los puso a disposición de los usuarios en el servidor FTP de su universidad.

En aquel momento, había muchos usuarios disconformes con la decisión de SLS de cambiar el formato de paquetes, por lo que la modificación se volvió popular y terminó siendo la base de una nueva distribución Linux.

La versión 1.0 se almacenaba en veinticuatro disquetes, trece de los cuales incluían el núcleo y las aplicaciones necesarias para el funcionamiento mientras que los otros once incluían el servidor gráfico, el gestor de ventanas OpenLook y aplicaciones gráficas. Entre otros podía trabajar con los formatos de archivos msdos y ext2fs y soportaba el uso de mouse.

Según explicó Volkerding a una revista especializada, el nombre de la distribución se debe a que:

Me lo sugirió mi amigo J.R. ‘Bob’ Dobbs. Aunque he visto que la gente dice que tiene connotaciones negativas, a mí me ha acabado gustando el nombre. Es como empecé a llamarlo cuando en realidad no era más que una versión pirateada del SLS y no tenía intención de ponerlo a disposición del público. Cuando finalmente lo puse en FTP, mantuve el nombre. Creo que lo llamé ‘Slackware’ porque al principio no quería que la gente se lo tomara tan en serio.