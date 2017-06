Simon Raffeiner explica por qué no triunfó Ubuntu Phone

Simon Raffeiner, más conocido como “sturmflut”, es un ex-trabajador en el proyecto Ubuntu Phone, un proyecto que prometía bastante, pero que se ha ido al traste, junto con el escritorio Unity. Hace algunas horas, Simon ha explicado las causas de por qué el proyecto fracasó.

Entre las principales causas mencionadas, se encuentra el que era un proyecto que no estaba lo suficientemente abierto a la comunidad, como sí ocurre con los sistemas operativos de escritorio. Además, la feroz competencia con Android e iOS tampoco ha ayudado mucho.

Simon Raffeiner explica que Canonical no supo dirigirse a un nicho de mercado concreto y que los teléfonos no tenían una buena experiencia de uso. Además, Ubuntu Phone sólo estaba disponible en algunos terminales de marcas como Meizu y la española BQ. Estos terminales eran difíciles de conseguir y ofrecían características que no eran muy innovadoras.

Realmente el único aspecto positivo de Ubuntu Phone era la convergencia, la cual prometía mucho, creando un escritorio Unity 8 que funcionara igual en móvil que en PC. Sin embargo, esto como ya sabemos, se quedó en nada y tanto los móviles como el escritorio se han dejado de lado.

Simon también acusa a Canonical de no haberse vendido bien, ya que en este mercado, es más importante realizar una buena campaña de marketing, que ofrecer muchas características técnicas. Por este motivo, sólo los amantes del mundo Linux sabíamos de la existencia de Ubuntu Phone y mucha gente no compró porque ni siquiera lo conocía.

Simon era uno de los hombres clave en este proyecto, ya que estuvo del 2013 al 2016 siendo responsable de varias áreas como por ejemplo la creación de reportes de errores o creación de los tutoriales. Por este motivo, podemos dar credibilidad a sus palabras, las cuales publicó originalmente aquí.

En cuanto a la convergencia, aunque Ubuntu haya descontinuado el proyecto, todavía hay gente que no pierde la esperanza. Si compraste un Ubuntu Phone o tablet y no sabes qué hacer con él, puedes visitar la web del proyecto ubports, la cual mantiene vivo el sueño de tener un Ubuntu 100% convergente.