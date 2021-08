Silver Searcher: herramienta de búsqueda de código alternativa a Ack

Silver Searcher es una herramienta bastante buena para búsqueda de código en línea de comandos. Es multiplataforma, lo que es positivo si trabajas con varios sistemas operativos. También es de código abierto y totalmente gratuita. Además, comparte multitud de atributos funcionales con las funciones de búsqueda de texto sin formato grep.

La principal diferencia entre ambas herramientas es que Silver Searcher ofrece mejor rendimiento, así como poder disponer de un algoritmo específico para ignorar ciertos ficheros mediante patrones. Algo que puede ser positivo para los programadores o aspirantes a desarrolladores, e incluso usuarios de Linux que pasan la mayor parte del tiempo trabajando frente al código fuente en algún editor de texto.

Por si no lo sabías, Silver Searcher (ag) es similar a Ack. Este programa está diseñado para reemplazar en un 99% a la herramienta grep. Con él podrás buscar nombres de ficheros, líneas de código, filtrado a partir de patrones, etc. Por defecto, ack imprime en pantalla las líneas que tengan coincidencias con lo que el usuario quería buscar. Esta herramienta, a diferencia de grep, no viene preinstalada en las distros, ni tampoco Silver Searcher, por lo que tendrás que instalarla tú mismo.

Para instalar esta herramienta, lo puedes hacer fácilmente desde los repositorios de tu distro favorita, usando el gestor de paquetes adecuado para tu caso. Por ejemplo:

sudo apt-get install silversearcher-ag [Debian, Ubuntu, Mint...] sudo yum install the_silver_searcher [RHEL/CentOS/Fedora...] sudo emerge -a sys-apps/the_silver_searcher [Gentoo Linux] sudo pacman -S the_silver_searcher [Arch Linux] sudo zypper install the_silver_searcher [OpenSUSE/SUSE]

Con esos comandos podrás instalarla en las principales distros, así como también en distribuciones GNU/Linux derivadas de ellas. Una vez instalado, podrás comenzar a usarlo de forma sencilla usando el comando ag. Para más información sobre sus funciones, puedes ejecutar:

man ag

Para más información sobre el proyecto, puedes consultar su página de GitHub. Allí también podrás ver ejemplos de uso…