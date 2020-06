Creo que casi todos estamos de acuerdo en que WhatsApp no es la mejor aplicación de mensajería del mercado. Por ejemplo Telegram le da mil vueltas, sobre todo una vez descubres sus bots y empiezas a usarlos, pero en países como España WhatsApp es y será el rey porque es la app que está y estará más extendida, lo que nos asegura que podemos comunicarnos «gratis» con cualquier contacto con un smartphone. Pero no es perfecta y para poder usarla en un sistema de escritorio dependemos de apps como la nueva Gtk Whats.

Y es que no paran de llegar nuevas versiones para Linux de WhatsApp Web, lo que no es más que un reflejo de lo que está pasando en nuestro móvil. Según WABetaInfo, pronto podremos usarlo en cuatro equipos independientes, es decir, no dependerá del smartphone, pero ahora mismo la cosa es muy diferente y, si no queremos tener que estar tecleando en nuestro teléfono, tenemos que usar WhatsApp Web, WhatsApp Desktop (que es una versión de escritorio de WhatsApp Web) o versiones que los desarrolladores crean porque creen que pueden mejorar algo.

Artículo relacionado: WhatsApp Web ya es compatible con las salas de Facebook para videollamadas de hasta 50 personas

Gtk Whats está disponible en Flathub

Antes de seguir, me gustaría decir que Gtk Whats está disponible en Flathub, lo que significa que para instalarlo tenemos que haber habilitado el soporte para paquetes Flatpak, siempre y cuando nuestra distribución no lo incluya por defecto. Es un proyecto modesto, como muchos de los que hay disponibles en GitHub, y el enlace a la página del mismo es este. Si queremos instalar el paquete directamente, tenemos que hacer clic en este otro enlace.

En cuanto a lo que ofrece Gtk Whats, sólo puedo decir cosas como que parece que funciona de manera fluida y que, a diferencia de Ketsy, el botón para poner la interfaz de WhatsApp en modo oscuro está más accesible. Eso y algo curioso: una vez leído el código QR, WhatsApp me dice que el navegador al que está conectado es Safari, el de Apple, no Firefox ni Chrome. Probablemente esto tenga que ver que está escrita en Rust y gtk-rs.

Pero hay que tener en cuenta que estamos ante una primera versión y que, por ejemplo, el icono no es compatible o no se verá en paneles como los de Plasma. Seguro que mejora en el futuro, pero ¿será antes de que Facebook lance las versiones independientes del smartphone? Veremos.