Sigil una excelente aplicación para crear y editar libros electrónicos Epub en Linux

Hoy en dia el uso de los libros en formato electrónico se ha vuelto bastante popular y es que, por el simple hecho de tener tus títulos preferidos en tu ordenador, smartphone, Tablet o cualquier medio electrónico que te permita leerlos, es sumamente cómodo.

Si lo ves desde el punto de vista practico evitaras tener que destinar espacio o un peso adicional a tu maleta o incluso en tu recamara. Lo que vuelve a este tipo de cosas baste atractivo y popular.

Generalmente lo libros suelen encontrados en el popular formato PDF, aunque también la gran mayoría de estos se pueden encontrar en el formato EPUB, el cual podemos abrir en nuestro sistema con la siguiente aplicación de la que hablaremos.

Sigil es una aplicación la cual nos va a permitir poder abrir, editar e incluso crear archivos de formato EPUB.

Sigil es una aplicación gratuita y de código abierto publicada bajo licencia GNU GPL v3, tiene un enfoque WYSIWYG para este proceso.

Sobre Sigil

Sus desarrolladores incluyen un completo manual de usuario en el formato de archivo Epub que sirve como un excelente ejemplo práctico de cómo utilizar el editor de libros electrónicos.

Con la función de edición WYSIWYG, se puede crear o editar el texto de la misma forma que lo haría trabajar en un procesador de texto editor de gama alta.

Sigil incorpora los códigos de formato requerido, pero los oculta mientras se trabaja. A modo de edición de código directa está disponible para los usuarios avanzados.

Sigil puede no ser la mejor opción para crear un libro electrónico desde cero. No digo que como una crítica. Se puede utilizar para empezar a escribir un libro electrónico. Sin embargo, no es el propósito de sigilo.

Esta aplicación es principalmente un programa de edición de contenidos ya que está escrito en un procesador de textos.

Idealmente, se crea el contenido primero y luego exportar a formato HTML, que es la base del formato de archivo EPUB.

Dicho esto, Sigil sirve para crear desde cero pequeños libros electrónicos para algunos proyectos, en lugar de mantenerlos en formatos .doc o .PDF.

Dependiendo del dispositivo el método de visualización o e-book se podrán apreciar los resultados de la creación de Sigil los cuales son aceptables si tomo el tiempo para ver cómo el archivo se muestra en varios dispositivos y realizar ajustes.

Como una herramienta de edición de libros electrónicos, Sigil realmente sobresale, pues podemos destacar que cuenta con un corrector de errores incorporado.

En el menú Herramientas de Sigil, se puede seleccionar la opción para validar el formato EPUB. También se nos proporciona una lista de errores para corregir ya que en el menú “Herramientas “también tiene una opción para validar las hojas de estilo.

¿Cómo instalar Sigil en Linux?

Si quieren instalar esta aplicación en sus sistemas, deben de seguir las instrucciones que compartimos acorde a la distribución de Linux que estén utilizando.

Para el caso de los que son usuarios de Ubuntu, Linux Mint o cualquier distribución derivada de estas deben de teclear lo siguiente en una terminal:

sudo apt install git python3-tk python3-pyqt5 python3-html5lib python3-regex python3-pillow python3-cssselect python3-cssutils python3-chardet python3-dev python3-pip python3-lxml python3-six build-essential libhunspell-dev libpcre3-dev libminizip-dev git cmake qtbase5-dev qttools5-dev qttools5-dev-tools libqt5webkit5-dev libqt5svg5-dev libqt5xmlpatterns5-dev

Ahora añadimos el siguiente repositorio al sistema:

sudo add-apt-repository ppa:ubuntuhandbook1/sigil

Actualizamos los paquetes:

sudo apt-get update

E instalamos con:

sudo apt-get install sigil

Mientras que para los que son usuarios de Arch Linux, Manjaro, Antergos o cualquier distribución derivada de estas pueden instalar la aplicación desde los repositorios oficiales con el siguiente comando:

sudo pacman -S sigil

Para los que sean usuarios de Fedora, deben de teclear en la terminal:

sudo dnf install git python3-tkinter cmake qt5-qtbase-devel qt5-qtwebkit-devel qt5-qtsvg-devel qt5-qttools-devel qt5-qtxmlpatterns-devel zlib-devel hunspell-devel pcre-devel minizip-devel pkgconfig python3-devel desktop-file-utils libappstream-glib python3-pillow python3-cssselect python3-cssutils python3-html5lib python3-lxml python3-qt5 python3-regex python3-chardet python3-six hicolor-icon-theme sudo dnf install sigil

Finalmente, para los que sean usuarios de openSUSE instalan con:

sudo zypper install git boost-devel pkgconfig cmake dos2unix fdupes make hunspell-devel libqt5-qtbase-devel gcc-c++ libqt5-qtlocation-devel libstdc++-devel libxerces-c-devel libxml2-devel libxslt-devel make pcre-devel python3-devel unzip python3-html5lib python3-lxml python3-six python3-tk python3-Pillow python3-cssselect python3-cssutils sudo zypper install sigil