Si eres de los que disfruta de la biblioteca de Apple Music pero te mueves en un entorno de escritorio abierto o simplemente buscas una alternativa más ligera que la aplicación oficial, probablemente te hayas topado con el muro de Linux. Durante mucho tiempo, la única opción era aguantar el navegador o usar clientes que prometían el oro y el moro pero que acababan fallando en lo más básico. Aquí es donde entra Sidra, el proyecto de Martin Wimpress, que llega para poner orden y ofrecer una experiencia de escritorio real, sin complicaciones y, sobre todo, extremadamente fiable.

Lo que hace que Sidra destaque no es que intente reinventar la rueda, sino que decide no tocar la interfaz de Apple. En lugar de crear una capa visual propia que caduca en cuanto Apple cambia un botón, Sidra envuelve el reproductor web oficial en un marco de escritorio optimizado. Es, básicamente, la esencia de Apple Music pero con superpoderes de integración nativa para Linux, Windows y macOS, eliminando esos fallos tan molestos de saltos de volumen o cierres inesperados que plagaban a otros clientes como Cider.

La filosofía del «sin adornos» de Sidra

La idea central de Martin Wimpress es clara: calidad sobre artificio. Sidra no añade procesadores de audio extraños ni ecualizaciones forzadas que intentan hacer pasar un archivo comprimido por uno sin pérdidas. Al evitar la creación de un AudioContext propio, el sonido fluye directamente desde el motor de Chromium hacia el sistema operativo, asegurando que el audio llegue completamente intacto al usuario.

Para aquellos que aman personalizar su espacio de trabajo, el programa incluye una selección de temas visuales muy populares como Catppuccin, Dracula, Gruvbox, Nord, Rosé Pine, Solarized y Tokyo Night. Lo más interesante es que estos temas solo cambian la paleta de colores mediante JSON, manteniendo la estructura original de Apple. Si te sientes creativo, puedes crear tu propio archivo custom-theme.json para dejar el reproductor exactamente a tu gusto sin necesidad de reiniciar la aplicación.

Integración profunda y control total

Donde Sidra realmente saca pecho es en su capacidad para integrarse con el sistema. En Linux, el soporte de MPRIS es sencillamente impecable, lo que significa que puedes controlar la música desde el bloqueo de pantalla de GNOME o usar las teclas multimedia del teclado sin que haya conflictos. El desarrollador ha dedicado un esfuerzo brutal para que la sincronización de metadatos sea total, mostrando carátulas, artistas y álbumes de forma fluida en las notificaciones del sistema.

Navegación por mando: Puedes moverte por la interfaz usando un mando de juegos estándar, facilitando su uso en equipos conectados al salón.

Puedes moverte por la interfaz usando un mando de juegos estándar, facilitando su uso en equipos conectados al salón. Soporte para Apple Music Classical: Permite saltar entre el catálogo general y el de música clásica en tiempo real desde la bandeja del sistema.

Permite saltar entre el catálogo general y el de música clásica en tiempo real desde la bandeja del sistema. Presencia en Discord y Last.fm: Puedes presumir de lo que escuchas en Discord o mantener tu historial de reproducciones actualizado en Last.fm.

Puedes presumir de lo que escuchas en Discord o mantener tu historial de reproducciones actualizado en Last.fm. Gestión de ventanas: Opción de cerrar la aplicación hacia la bandeja del sistema para que la música siga sonando en segundo plano.

El desafío técnico del DRM y el audio

No todo ha sido un camino de rosas. Para que Apple Music funcione en un cliente de escritorio, es imprescindible gestionar el DRM (Digital Rights Management). Por eso, Sidra utiliza una versión específica de Electron proporcionada por CastLabs, que permite el soporte de Widevine y VMP (Verified Media Path). Esto es crítico, ya que sin una firma verificada, Apple no entrega la máxima calidad de audio.

Es importante ser honestos con la calidad: en Windows y macOS, donde la firma VMP es posible, se puede disfrutar de audio Lossless. Sin embargo, en Linux, debido a las limitaciones actuales de Widevine, Apple sirve el contenido en formato AAC a 44.1 kHz. Sidra no miente al respecto ni intenta ocultarlo con trucos de software; simplemente ofrece la mejor calidad que el ecosistema Linux permite actualmente sin romper la seguridad del contenido.

Un desarrollo impulsado por la IA

Un dato que deja boquiabierto es que aproximadamente el 90% del código de Sidra ha sido generado mediante agentes de inteligencia artificial. Pero ojo, esto no significa que el programa esté hecho a ciegas. Martin Wimpress ha actuado como el arquitecto, revisando cada línea, diseñando la estructura y aplicando estrictos procesos de QA y CI. Para evitar que la IA cometiera errores recurrentes, creó un archivo llamado AGENTS.md que sirve como memoria del proyecto, documentando fallos pasados y reglas de seguridad.

Desde el punto de vista de la seguridad, la aplicación es un búnker. Las páginas de Apple se ejecutan en un entorno aislado (sandbox), sin integración directa con Node.js y con comprobaciones estrictas de los hosts. De esta forma, el programa nunca almacena tu contraseña de Apple ID, ya que todo se gestiona a través de la sesión segura del navegador interno.

Instalación de Sidra y compatibilidad

Para que nadie se quede fuera, Sidra ofrece en su GitHub una variedad enorme de formatos de instalación. Los usuarios de Linux pueden elegir entre AppImage, paquetes .deb, .rpm, Snap o Nix, cubriendo prácticamente cualquier distribución moderna. Además, existe soporte nativo para arquitecturas ARM64, lo que lo hace ideal para dispositivos más eficientes o Raspberry Pi potentes.

Sidra se posiciona como la herramienta definitiva para quienes buscan fiabilidad absoluta sin complicaciones técnicas. Al combinar la interfaz oficial de Apple con una integración de sistema robusta, el soporte de mandos y una arquitectura de seguridad moderna, logra que escuchar música en Linux o Windows sea una experiencia de primer nivel, demostrando que menos es más cuando se hace con rigor técnico.