Justamente hoy publicábamos en un blog «primo» — no diremos hermano porque, aunque sea de la misma red, no es el mismo tema — un artículo sobre WinVer 1.4, el primer virus para Windows que nos enseñó aquello de que ningún sistema operativo es 100% seguro. El software no lo es, y el ser humano tampoco es infalible. A veces metemos la pasa, o de lo contrario no seríamos humanos. Algo así le ha pasado a los desarrolladores de Kali Linux.

El caso es que el equipo de Kali Linux, tal y como comunicó en una entrada en su blog, ha perdido el acceso a la clave de firma del repositorio anterior, que se usaba para verificar la autenticidad de los paquetes durante la actualización. Como resultado, en algún momento próximo se verá un error al ejecutar el comando sudo apt update. Esto impedirá que se puedan actualizar paquetes o instalar otros nuevos. Pero ya han propuesto una solución.

Kali Linux ya ofrece una solución

La solución es muy sencilla para cualquiera que tenga instalada esta distribución de hacking ético, ya que es para usuarios avanzados y ni siquiera tiene una herramienta gráfica para la gestión de paquetes. Dicha solución pasa por instalar la nueva clave, que ya ha sido probada y re-probada y es totalmente segura. Para instalarla hay que ejecutar uno de los dos siguientes comandos — o uno u otro –, cuya única diferencia encontramos en el software que gestiona la descarga.

Con wget:

sudo wget https://archive.kali.org/archive-keyring.gpg -O /usr/share/keyrings/kali-archive-keyring.gpg

Con curl:

sudo curl https://archive.kali.org/archive-keyring.gpg -o /usr/share/keyrings/kali-archive-keyring.gpg

El proceso no tomará más de unos segundos, se pasará a usar la nueva clave y ese fallo que aún no había aparecido en el terminal jamás aparecerá.

La última ISO de Kali Linux llegó en marzo con nuevas versiones de entornos gráficos y mejoras para la Raspberry Pi, entre otras novedades.