Hace unos meses publicábamos un artículo con varias alternativas que nos permitirían visitar un poco menos youtube.com sin que por ello tuviéramos que renunciar a su contenido. Hay varias opciones, entre las que destaca FreeTube. Todas están bien, pero podemos encontrarnos con el mismo problema: si yo quiero ver un vídeo en FreeTube y tengo un navegador abierto, tengo que ir al menú de inicio, hacer clic en su icono, luego en la caja de búsqueda — también Ctrl + L –, introducir la búsqueda y pulsar intro. En el navegador me basta con ir a la caja de URL e introducir !yt búsqueda, ya que mi buscador soporta !bangs.

Esto tiene una solución y es hacer uso de un pequeño script. La caja de búsqueda de FreeTube soporta enlaces de YouTube, y ese es parte del secreto. Si acepta enlaces, acepta sus búsquedas, y nuestro pequeño programita tiene que aceptar un texto, unirlo a la búsqueda de YouTube y lanzar la aplicación. No sería necesario si FreeTube añadiera una opción nativa, pero no es así en la actualidad.

El script quedaría así:

#!/bin/bash if [ $# -eq 0 ]; then echo "No se ha proporcionado búsqueda." exit 1 fi busqueda="$*" freetube "https://www.youtube.com/results?search_query=$(echo "$busqueda" | sed 's/ /+/g')"