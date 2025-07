Ubuntu no es lo que era. Ya no. No exactamente igual. Cuando yo lo probé la primera vez y hasta varios años después, era una distribución Linux con una filosofía, pero ésta ha ido cambiando de una manera que no encanta a la comunidad. Creo que los cambios más polémicos empezaron ya en 2016, cuando lanzaron Ubuntu 16.04 e incluyeron los paquetes snap. Luego hizo otros movimientos, y muchos han decidido cambiar de aires. Aún así, no está de más destacar que sigue siendo el sistema operativo con base Linux más usado a nivel mundial.

Hace unas horas, la cuenta de Ubuntu en la red social X (antes Twitter) lanzó una pregunta: si Ubuntu fuera un personaje de una película, ¿cuál sería? Y no le ha salido tan bien como esperaba. Siendo la opción preferida de muchos, es normal ver comentarios positivos de gente que dice que sería Toni Stark (Iron Man) o el Capitán América, pero hay otras respuestas algo menos optimistas.

Ubuntu ya no es tan especial para parte de la comunidad, documentación gráfica

Le eché un vistazo el hilo porque sabía que esto iba a pasar. La primera respuesta que llamó mi atención es la siguiente, con una imagen que refleja como los intereses corporativos le meten mano al software de código abierto y, finalmente, Ubuntu manipula al usuario final haciéndole creer cosas que no son. Por si os lo estáis preguntando, la imagen es de El Señor de los Anillos.

Justo debajo de esa respuesta, por lo menos en el momento de escribir este artículo, aparecía la siguiente, con el personaje de Los Goonies que en un principio pensaban que era un monstruo. Esa imagen se suele usar en redes sociales para definir a gente con alguna deficiencia mental, y el motivo es que al usuario que la ha publicado no le parece bien la obligación de usar paquetes snap y Wayland.

Snaps and Wayland pic.twitter.com/LbdRlwKxXz — Drew Peacock (@En_Senada69) July 22, 2025

Puede que en parte por los snaps, otro ha publicado la imagen de este con obesidad extrema. Es de una película que he visto, pero cuyo nombre no recordaba hasta que le he descrito la escena a ChatGPT: es de El Sentido de la Vida, de Monty Python. Probablemente, y aunque hay opción de instalación mínima, sea una crítica al bloatware tras la instalación de cero.

No entiendo mucho la siguiente, pero no parece positiva. Sale WALL-E, el entrañable robot de la película con el mismo nombre. Hay un meme en el que aparece WALL-E como Windows y Eva, otro robot mucho más moderno, es Mac. Podemos pensar que el significado sería que Ubuntu es algo rudimentario.

Otra crítica a la obligatotierdad de usar snaps y Wayland:

Please stop lying to everyone, because how y’all have handled SNAPS, & Wayland, y’all might as well be this MoFo!!! pic.twitter.com/sVTE1ngQ0u — CommodoreFan64 (@CommodoreFan64) July 22, 2025

Entre el resto de respuestas críticas, también destacan varios que dicen que Ubuntu sería Cifra, quien traiciona a todo el equipo rebelde porque quiere volver a vivir feliz en la ignorancia, o tiranos como el emperador de Gladiator.

¿Es tan malo como lo pintan?

No, ni mucho menos. También hay respuestas positivas, como por ejemplo que es la mejor distribución para empezar con Linux. También dicen que es como Yoda de Star Wars: sabio y fiable. Pero lo cierto es que entre los usuarios medios de Linux ya no es de lo que más gusta. Muchos se decantan por distribuciones con base Ubuntu, pero sin ciertas imposiciones, como es el caso de Linux Mint. Otros deciden mirar más arriba e instalan Debian, que es compatible con software y tutoriales de Ubuntu y además se supone súper-estable.

Yo, por mi parte, tomé la decisión de pasarme a Manjaro. Lo probé por probar y recopilar más información, y me quedé porque encaja con lo que yo necesito. Aún así, aunque reciba críticas, Ubuntu sigue siendo el rey.