Llega el nuevo año y con él nuevos propósitos y deseos. Es habitual apuntarse a un gimnasio… para dejarlo en febrero, pero estamos en fechas en las que solemos plantearnos cosas. Una de ellas puede ser mirar al futuro y plantearse renovar un equipo informático, pero ojo: los precios pueden ser y serán un problema. Habrá escasez de componentes, y como pasó por la pandemia en hardware como las Raspberry Pi, su coste será más elevado.

¿De quién es la culpa de esta subida? Tuya. Y mía. De todos. Básicamente de todos los que hemos permitido que la IA (o Machine Learning con buen marketing) suba tanto. Depende de cómo se mire, los responsables podemos ser nosotros, o podemos culpar directamente a la inteligencia artificial. En cualquier caso, hay que pensárselo dos veces si queremos comprar un equipo informático en 2026 y puede que más allá.

¿Por qué el equipo informático que quiero es más caro?

Para entender lo que está pasando y lo que viene hay que mirar un poco atrás. A finales de 2022, con la llegada de ChatGPT, se produjo el verdadero punto de inflexión. En 2023 la situación se disparó: llegaron más modelos, asistentes, y se popularizó la generación de imágenes. La IA dejó de ser una curiosidad técnica y pasó a ser un producto masivo.

Si miras cualquier gráfico bursátil de NVIDIA (NVDA) en los últimos cinco años (te vale DuckDuckGo), verás que la subida fuerte empieza justo ahí. Y no, las GPU no sirven solo para mover gráficos: son ideales para cargas masivas de cálculo, justo lo que necesita la IA.

GPU, RAM y SSD: el trío del problema

Los modelos de inteligencia artificial no viven en el aire. Necesitan:

GPU para el cálculo

para el cálculo RAM para manejar grandes volúmenes de datos

para manejar grandes volúmenes de datos SSD para almacenar datasets y modelos

Empresas como OpenAI, Google o Microsoft están comprando cantidades enormes de estos componentes para sus centros de datos. El resultado es sencillo: menos stock para el mercado general y precios al alza.

Incluso los móviles empiezan a notarlo

La situación está llegando a un punto curioso: algunos fabricantes de smartphones se plantean usar menos RAM en futuros modelos. Los móviles ya son caros, y subir el precio sin aportar mejoras visibles es un suicidio comercial. Si esto pasa en un mercado tan competitivo como el móvil, imagina en el PC.

¿Y qué pasa con la Steam Machine y Linux?

Aquí hay más incertidumbre. Sobre la Steam Machine, hay quien dice que Valve habría comprado componentes antes del boom, eliminando o amortiguando la subida. Y aunque no fuera así, comprar millones de unidades permite negociar descuentos. En el peor de los casos, una Machine podría subir entre 50 y 100 €. Valve, además, puede absorber parte del golpe. No es algo garantizado, pero es posible.

Distinto es el caso de otros equipos con Linux. Los fabricantes que venden portátiles con Linux preinstalado suelen trabajar con volúmenes pequeños, sin margen para negociar precios. Ahí la subida sí puede notarse más, como le pasa al resto de los mortales.

¿Quieres que tu próximo equipo informático sea más barato? Ayuda a pinchar la burbuja

Si queremos que los precios bajen, hay una solución tan simple como incómoda: dejar de usar IA para todo. Yo mismo lo comprobé probando Easy Diffusion en local: generar imágenes mediocres ya hacía sudar a mi portátil. Este año felicité a conocidos con una imagen hecha a mano (en broma, diciendo que me había costado mucho), precisamente para remarcar que no había usado IA.

La burbuja acabará explotando… o asentándose. En ambos casos, los precios deberían normalizarse con el tiempo. Pero todo indica que 2026 no será ese año. Así que cuidado con lo que compráis… y cuándo lo compráis.