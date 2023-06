No me pregunten el motivo porque lo ignoro. Esta madrugada de insomnio en Twitter se me ocurrió preguntar Si pudieras casarte con una distribución Linux ¿Cuál sería? Y la gente contestó.

Lamentablemente no se me ocurrió preguntar los motivos detrás de las respuestas. Seguro que hubiera sido más interesante.



Si pudieras casarte con una distribución Linux ¿Cuál sería?

Debian

No me sorprendió demasiado que la distribución más votada fuera Debian. tal como acotó uno de los votantes, es una distribución de cuya fidelidad se puede estar seguro. No por nada muchas distribuciones Linux se basan en ella. Debian quiere brindar una solución de software libre para (Casi) todo el mundo. Lo del casi no es culpa de ellos sino de los fabricantes de hardware.

Hay que decir que la estabilidad tiene un precio. Nunca tendrás los paquetes más actuales, sin embargo, tendrás a tu disposición lo mejor que el software libre tiene para ofrecer con una razonable seguridad de que todo va a funcionar.

Debian como cónyuge no te dejaría hacer nada más que tomarte de la mano hasta no pasar por la iglesia, pero, tampoco te engañaría con el cartero.

OpenSUSE

No es una opción de la que se hable demasiado, pero tiene su público. OpenSUSE es la versión comunitaria y dirigida al usuario en general de SUSE, la distribución dirigida al mercado corporativo de la compañía independiente de productos Linux más grande del mundo.

OpenSUSE tiene un excelente soporte de hardware y su propio gestor de paquetes que trabaja con paquetes RPM. Viene en dos versiones, una de actualización periódica y otra que lo hace bajo la modalidad Rolling Release (Actualización permanente)

Como pareja sería la que disfruta quedándose en casa viendo Netflix y yendo de vacaciones todos los años al mismo lugar.

Fedora

Fedora es una distribución estrechamente ligada a Red Hat. Las características probadas de Fedora pasan a CentOS y después a Red Hat. Tiene versiones de escritorio, servidor, la nube e Internet de las cosas.

Fedora agrega innovaciones, pero, son innovaciones razonables desde el punto de vista técnico. Nada que genere escándalo como Ubuntu o que simplemente sea bonita como Linux Mint.

Como pareja sería la heredera de una familia de la realeza, pero de alguna familia real de las que jamás aparecen en las revistas del corazón por escándalos de alcoba.

Red Hat

Como su nombre lo indica, Red Hat Enterprise Linux es una distribución enfocada enteramente al mercado corporativo. Sin embargo, los desarrolladores o las pymes pueden instalarlo libremente, aunque no tendrán soporte comercial.

Red Hat es una distribución estable con excelentes herramientas para programadores y administradores de sistemas. Al estar dirigida al público corporativo, no se puede esperar que tenga los paquetes más actuales, aunque, si es fuerte en seguridad y estabilidad.

Como distribución no hay nada que se pueda decir de Red Hat como pareja. En cambio, si de que la compañía madre sea propiedad de IBM y su vocación monopólica. La pareja Red Hat es la que quiere controlar absolutamente todo, desde a que colegio van sus hijos hasta que marca de salsa de tomate comprar.

Tails

Si no quieres rastros de lo que haces, Tails es tu distribución. Por empezar no se instala, sino que trabaja desde un pendrive y todo lo que estuviste haciendo se borra cuando terminaste. Además, incluye antivirus y herramientas para la navegación segura, el envío de correos electrónicos cifrados y la compartición de archivos en forma privada.

La pareja Tails es esa que cierra las ventanas a cal y canto para que los vecinos no vean para adentro, insiste que todos hablen en susurros y solo ven su teléfono con la espalda contra la pared.

Arch Linux

Arch Linux es una distribución altamente configurable amada por una minoría bastante grande. Cuenta con una numerosa colección de paquetes tanto en sus propios repositorios como en los mantenidos por la comunidad.

Dispone de un completo manual dado que no viene con un instalador gráfico al estilo de las distribuciones más populares.

Nos quedaron fuera del post Alpine Linux, MX Linux y la versión I3 de Manjaro.