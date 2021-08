Siempre que hablo de Shutter empiezo contando que yo usaba este programa y que me encantaba por su editor. En realidad es para hacer capturas de pantalla, pero su editor nos permite abrir imágenes de nuestro disco duro y «marcarlas» desde él. Por motivos de seguridad, una dependencia que dejó de estar soportada, sistemas como el de Canonical lo eliminaron de sus repositorios oficiales, por lo que había que recurrir a otros para poder instalarlo en Ubuntu y derivados.

Más recientemente, apareció una versión de Shutter en Snapcraft, pero el paquete Snap está algo (bastante) recortado. La noticia de hoy es que ya todo está solucionado y que la popular herramienta, que perdió fuelle por aquel problema, ha pasado a estar disponible en un repositorio oficial, pero oficial del proyecto. Tal y como os contamos hace unos meses, los últimos cambios le permitirían volver a los repositorios de Canonical, pero esto es algo que aún no ha pasado.

La versión completa de Shutter disponible en su propio PPA

Para poder instalar Shutter 0.97 en Ubuntu y derivados, basta con abrir un terminal y escribir los siguiente:

sudo add-apt-repository ppa:shutter/ppa sudo apt update && sudo apt install shutter

Aunque en un artículo anterior dije que sus últimos cambios allanaban el camino para que volviera a los repositorios oficiales de Ubuntu, no tuve en cuenta que la misma compañía que desarrolla el sistema operativo es quien está detrás de los paquetes Snap. Quizá por ese motivo no ha vuelto aún. Shutter 0.97 sí está disponible en los repositorios oficiales (community) de Arch Linux, por lo que no hay ningún problema con el software.

Para el que no sepa nada de Shutter, se trata de una herramienta para hacer capturas de pantalla que fue sustituida por Flameshot en algunos sistemas. No se renovó a tiempo y estuvo a punto de morir, pero a vuelto más viva que nunca.