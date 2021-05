Yo no soy un usuario muy exigente en cuanto a las aplicaciones de capturas de pantalla. En un principio, sólo necesito que las haga generales, en una zona rectangular o a una ventana en concreto. Sí es cierto que a veces viene bien hacer anotaciones, por lo que una novedad reciente de la herramienta Spectacle de KDE me viene bastante bien. Antes de eso, cuando usaba Ubuntu/GNOME, hacía mis anotaciones en Shutter… hasta que desapareció de los repositorios oficiales.

Shutter no es una app de anotaciones, pero su editor siempre me ha parecido sencillo y eficiente, por lo que instalaba la app cuando podía, a lo que contribuía que, a diferencia de Spectacle, su editor permite abrir imágenes existentes. Cuando Ubuntu la eliminó de sus repositorios oficiales me quedé un poco huérfano, e incluso estuve un tiempo haciendo las anotaciones con GIMP, y con el paso del tiempo me olvidé de Shutter. Por esto, por mi experiencia personal, creo que Shutter 0.96 podría llegar un poco tarde, pero nunca lo es si la dicha es buena.

Shutter 0.96 pasa a usar GTK3

Lo que pasó con Shutter creo que fue un poco por la dejadez de sus desarrolladores. Hace ya un par de años que os hablé de Ksnip, lo que me parecía una buena alternativa al Shutter que tanto eché de menos. Dos años hace de ese artículo, pero es que la eliminación del software de los repositorios oficiales de Ubuntu ya había ocurrido tiempo atrás, por lo que parece que se durmieron en los laureles. De hecho, Canonical llegó a promocionar Flameshot.

Según se comentaba, el problema era un fallo de seguridad, uno que permanecía en GTK2, y una de las novedades que incluye Shutter 0.96 es que ha dado el salto a GTK3, por lo que se espera que más pronto que tarde se pueda descargar de nuevo desde repositorios oficiales, y no usando su paquete Snap, que tiene algunas limitaciones, ni un repositorio de terceros.

En cuanto a otras novedades, parece que brillan por su ausencia, nunca mejor dicho, ya que han aprovechado el momento para eliminar la opción de elegir una porción de una ventana, algo que no se usaba, y para corregir algunos bugs.

A la espera del más que probable regreso a los repositorios oficiales, los usuarios pueden instalar Shutter 0.96 desde el PPA de Linux Uprising (enlace más arriba). En otras distribuciones, como las basadas en Arch Linux, está ya en AUR, y en este enlace hay instrucciones para instalarla en otras como Fedora y Gentoo.