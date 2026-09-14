El proyecto Shotwell, conocido por ser el gestor de fotos por defecto en muchas distribuciones de Linux, ha lanzado su nueva versión 33, una actualización que lleva tiempo gestándose y que por fin trae el esperado port de GTK3 a GTK4. Esta es la primera versión estable que adopta este moderno kit de herramientas, un paso importante para alinearse con los escritorios GNOME actuales y abandonar dependencias antiguas.

La versión 0.32 se publicó en abril de 2023 y desde entonces solo hubo lanzamientos menores, mientras el equipo trabajaba en este gran cambio. Ahora, Shotwell 33 llega justo antes del lanzamiento de GNOME 51, mostrando la intención de estar a la última. Aunque el salto técnico es grande, los usuarios no notarán un cambio visual drástico, ya que se trata de un port limpio sin rediseño de interfaz, algo que contrasta con otras aplicaciones como gThumb que sí aprovecharon GTK4 y libadwaita para renovar su apariencia por completo.

Qué novedades trae Shotwell 33

Además del cambio de toolkit, Shotwell 33 incorpora varias mejoras funcionales. Se ha añadido soporte para abrir URIs dentro del visor, algo que facilita la integración con otras aplicaciones y servicios. También se ha reescrito el sistema de impresión, que ahora funciona de manera más fiable y con mejor configuración. El equipo ha trabajado en corregir diversas fugas de memoria que podían provocar caídas, así como en limpiar código antiguo y optimizar el rendimiento general.

En el apartado de corrección de errores, se han solucionado problemas en barras de herramientas, espaciado de diálogos y detección de caras. Estos arreglos hacen que la experiencia sea más estable y pulida, aunque no aportan funciones llamativas para quienes no usan la aplicación a diario. En definitiva, se trata de una actualización de mantenimiento y modernización que prepara el terreno para futuros cambios visuales, posiblemente con libadwaita, como se ha rumoreado.

Importancia en el ecosistema Linux y disponibilidad

Shotwell sigue siendo el visor y editor de fotos predeterminado en Ubuntu desde hace años, concretamente desde Ubuntu 10.10. Es una pieza clave para muchos usuarios que se instalan el sistema con la imagen estándar. Aunque los gestores de fotos de escritorio ya no son tan populares como antaño, Shotwell mantiene su relevancia en varias distribuciones.

En cuanto a cómo obtener esta versión, los desarrolladores la han publicado en GNOME GitLab. No está claro si Ubuntu 26.10 podrá incluirla en su repositorio principal, ya que el lanzamiento llega un poco tarde en el ciclo de desarrollo. Sin embargo, es casi seguro que la veremos muy pronto en Flathub y en Snap Store, así que los usuarios pueden optar por esos canales para instalarla sin problemas. Este lanzamiento marca un hito técnico importante para el proyecto y sienta las bases para las próximas iteraciones, que quizás sí traigan un cambio visual más notorio.

Con todo, Shotwell 33 es una actualización que los usuarios de GNOME y especialmente de Ubuntu deberían tener en cuenta. No ofrece una renovación estética rompedora, pero garantiza compatibilidad con los entornos más modernos y corrige numerosos fallos acumulados. Para aquellos que valoran la estabilidad y el mantenimiento de sus herramientas, esta versión es una apuesta segura que además allana el camino para futuras sorpresas.