Ya tenemos entre nosotros la última gran actualización de Shotcut, concretamente la versión 26.6, que llega para dar un golpe sobre la mesa en el mundillo del software libre. Para los que andaban buscando una alternativa potente y gratuita para editar sus vídeos sin pasar por caja, este lanzamiento promete solucionar varios de los quebraderos de cabeza más comunes entre los editores actuales.

Han pasado apenas un par de meses desde la entrega anterior, pero los desarrolladores se han dado una prisa tremenda para traer funciones que la comunidad pedía a gritos. No es solo un simple parche de mantenimiento, sino que se han centrado en la compatibilidad con estándares modernos que elevan el listón de esta herramienta multiplataforma.

El salto de calidad en el tratamiento de imagen HDR de Shotcut 26.6

Uno de los puntos donde más pecho han sacado es en el tratamiento del alto rango dinámico. Ahora, el programa cuenta con una ventana de previsualización HDR específica que permite ver con detalle cómo quedará el resultado final antes de renderizar. Además, han integrado datos de rango dinámico directamente en las propiedades de la línea de tiempo, lo que facilita mucho la vida a quienes trabajan con cámaras de última generación. Lo mejor de todo es que el procesamiento mediante GPU para HDR ya es una realidad, agilizando esos tiempos de trabajo que antes se hacían eternos al exportar proyectos pesados.

Audio impecable y soporte para plugins externos

En el apartado sonoro, la gran estrella es la llegada del filtro RNNoise, una herramienta que hace maravillas para limpiar el ruido de fondo de forma automática en nuestros clips. Pero la cosa no queda ahí, ya que se ha abierto la veda para usar complementos de terceros que antes eran impensables. Ahora contamos con soporte inicial para OpenFX, así como para filtros de audio VST2 y LV2. Esto significa que los usuarios podrán personalizar su flujo de trabajo con efectos externos, incluyendo una interfaz renovada para el popular Valhalla Supermassive, algo que le da un toque mucho más profesional al conjunto.

Mejoras técnicas y rendimiento bajo el capó

Si nos ponemos un poco más técnicos, hay que destacar que esta versión ha actualizado sus entrañas utilizando FFmpeg 8.1.2 y el framework MLT 7.40 para garantizar la estabilidad. Para los usuarios que utilicen Linux, hay una noticia excelente: ya se puede seleccionar Vulkan como modo de visualización en los ajustes del sistema. Además, ahora es posible utilizar una pantalla adicional como monitor externo, lo que viene de perlas si tienes un montaje de escritorio con varios monitores y quieres ver tu proyecto a pantalla completa mientras sigues retocando cortes.

Esta actualización supone un paso de gigante para consolidar a esta herramienta como una opción seria frente a los gigantes de pago. Con la corrección de decenas de errores y la implementación de estas nuevas tecnologías, el editor se siente más robusto que nunca. Es evidente que el compromiso con el código abierto sigue dando sus frutos, ofreciendo una experiencia de usuario que, sin ser excesivamente compleja, permite obtener resultados que no tienen nada que envidiar a otras soluciones comerciales del mercado actual.