Shotcut 26.9 ya está disponible en su versión estable como una de las actualizaciones más completas del editor de vídeo libre en lo que llevamos de año. La versión final, identificada como 26.9.27, fue publicada el 27 de septiembre de 2026 e incorpora un nuevo aspecto visual, mejoras importantes en la línea de tiempo, nuevas herramientas de audio y una actualización a FFmpeg 9.0.

Además de las novedades visibles para el usuario, esta versión incluye varias correcciones relacionadas con la seguridad de las descargas de red. El propio proyecto recomienda actualizar a Shotcut 26.9.27, ya que se han corregido varios problemas relacionados con las conexiones HTTPS, los certificados y la descarga de modelos utilizados por algunas funciones del programa.

Shotcut estrena nuevo diseño y logotipo

Una de las novedades más visibles de Shotcut 26.9 es la renovación de su interfaz. El equipo ha trabajado en un aspecto más moderno, introduciendo esquinas redondeadas en diferentes partes de la aplicación y realizando diversos ajustes visuales.

El cambio viene acompañado de un nuevo logotipo, que sustituye al utilizado anteriormente y proporciona al proyecto una identidad visual renovada.

No se trata, por tanto, de un simple cambio cosmético aislado: la actualización comienza a modernizar progresivamente la apariencia de Shotcut sin abandonar la distribución habitual de sus herramientas.

Auto Duck llega a las pistas de audio

Una de las funciones nuevas más interesantes es Automatic Audio Ducking, disponible desde las propiedades de una pista de audio de la línea de tiempo.

Esta función permite reducir automáticamente el volumen de una pista cuando existe otra pista que debe tener prioridad. Es una técnica habitual, por ejemplo, para reducir temporalmente la música de fondo cuando aparece una voz.

La herramienta se integra directamente en las propiedades de las pistas, evitando tener que recurrir a una configuración manual de múltiples ajustes de volumen para conseguir este efecto.

La línea de tiempo incorpora controles de mezcla

Shotcut 26.9 también mejora considerablemente la gestión del audio directamente desde la línea de tiempo.

Las cabeceras de las pistas de audio incorporan ahora un control de volumen y un medidor de nivel. De esta manera, la propia columna de pistas funciona en cierta medida como una pequeña consola de mezcla sin necesidad de abrir un nuevo panel específico.

El control de ganancia que genera esta función puede utilizarse además con fotogramas clave, permitiendo automatizar cambios de volumen a lo largo del vídeo.

El comportamiento de Adjust Clip Gain también cambia. Para evitar modificaciones accidentales mientras se seleccionan o arrastran clips, ahora es necesario utilizar Ctrl+Alt en Windows y Linux, o Option+Command en macOS.

Mejora la calidad del procesamiento de audio

El procesamiento de audio también recibe un cambio interno importante.

Shotcut deja de realizar una conversión intermedia a entero de 16 bits y mantiene el procesamiento de la cadena de audio en formato 32-bit float.

El objetivo es conservar una mayor precisión durante el procesamiento y evitar una conversión innecesaria dentro del flujo de trabajo de audio.

Adjustment Clip para aplicar filtros a varias pistas

La línea de tiempo incorpora otra herramienta nueva: Adjustment Clip, disponible desde Timeline > Generate > Adjustment Clip.

Este clip especial no aporta imagen por sí mismo. En lugar de generar vídeo, sus filtros se aplican sobre la composición formada por las pistas de vídeo que se encuentran por debajo.

Esto permite utilizar un único conjunto de filtros sobre varias pistas simultáneamente, algo especialmente útil para realizar determinados ajustes globales sin tener que copiar los mismos filtros a cada clip individual.

La línea de tiempo también gana rendimiento

Shotcut 26.9 mejora el rendimiento de la línea de tiempo en varias operaciones habituales.

El proyecto señala mejoras al mover clips entre pistas, al hacer zoom y al realizar determinadas operaciones de deshacer. Las mejoras no afectan de la misma manera a todas las operaciones: el propio proyecto excluye de estos cambios de rendimiento algunas operaciones de movimiento y recorte con ripple.

Para proyectos grandes, estas optimizaciones pueden resultar especialmente útiles porque afectan a tareas que se realizan constantemente durante la edición.

FFmpeg 9.0 es ahora la base multimedia en Shotcut 26.9

Otra actualización importante se encuentra en las bibliotecas multimedia utilizadas por Shotcut.

La versión 26.9 actualiza FFmpeg a la versión 9.0, proporcionando al editor una base multimedia más reciente para la lectura, procesamiento y exportación de contenidos.

También se corrige específicamente el funcionamiento del codificador de hardware VA-API HEVC en Linux, una mejora especialmente relevante para los usuarios que utilizan aceleración por hardware de la GPU para codificar vídeo.

Correcciones importantes para Linux

Shotcut 26.9 incluye varias correcciones específicas para Linux.

Entre ellas se encuentra la solución a un problema que impedía abrir correctamente proyectos almacenados en unidades compartidas mediante CIFS/SMB cuando se utilizaba un kernel Linux 7.1 o posterior.

También se corrige el funcionamiento de Show in Folder cuando las rutas contienen caracteres no ASCII y se solucionan otros problemas relacionados con complementos de audio externos.

Además, el codificador HEVC mediante VA-API recibe una corrección específica para Linux.

Shotcut 26.9 corrige varios problemas de seguridad

La nueva versión incluye también un apartado especialmente importante relacionado con la seguridad.

Shotcut podía volver a intentar mediante HTTP sin cifrar una descarga HTTPS que había fallado. Esta posibilidad ha sido eliminada.

También se corrige el comportamiento que permitía a Shotcut ofrecer ignorar determinados errores de certificados, así como un problema por el que una URL de actualización podía proceder de un servidor distinto de shotcut.org.

Otro cambio afecta a los modelos de Whisper. Shotcut podía conservar un modelo descargado aunque su suma SHA-256 no coincidiera con la que debía corresponder al archivo distribuido por el proyecto. Esta situación también queda corregida.

Por último, se soluciona un problema por el que la opción Refresh Models podía cargar como QML un descriptor descargado.

El proyecto ha publicado un aviso de seguridad independiente sobre estos problemas y señala que se añadirá un identificador CVE.

Shotcut 26.9 mejora la gestión de complementos externos

Shotcut modifica además la forma en que controla los complementos externos.

La opción que anteriormente estaba relacionada con Leave Safe Mode pasa a convertirse en una casilla permanente denominada Allow External Plugins, desactivada por defecto.

El cambio pretende evitar problemas provocados por determinados complementos VST2, especialmente en Windows y macOS, que podían ocasionar bloqueos durante el inicio, el cierre de Shotcut o incluso durante la exportación.

El programa también puede detectar un inicio bloqueado y desactivar automáticamente los complementos externos para facilitar la recuperación.

Shotcut 26.9 ya está disponible

Shotcut 26.9.27 ya se encuentra disponible como versión estable para Linux, Windows y macOS. La actualización combina cambios visibles, como el nuevo diseño y las herramientas de audio, con modificaciones internas como la actualización a FFmpeg 9.0 y numerosas correcciones.

Por el número de cambios introducidos y, especialmente, por las correcciones relacionadas con la seguridad de las descargas, se trata de una actualización recomendable para los usuarios de Shotcut que todavía utilicen versiones anteriores.

La versión 26.9 supone además un paso más en la evolución del editor hacia una interfaz más moderna sin abandonar su enfoque de software libre y multiplataforma.