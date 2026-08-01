El editor de vídeo de código abierto y multiplataforma Shotcut ha lanzado su nueva versión 26.7, que trae consigo varias novedades interesantes para los creadores de contenido. La más destacada es la incorporación de «Elements», una biblioteca de activos prediseñados que ocupa aproximadamente 22 MB y que incluye pegatinas emoji, transiciones de superposición, gráficos animados, textos dinámicos y efectos de sonido. Todos estos recursos son libres de regalías y se distribuyen bajo licencias como la Open Font License o la Lottie Simple License, lo que permite usarlos sin preocupaciones legales.

Además de esta biblioteca, la versión 26.7 introduce un nuevo ajuste para seleccionar el adaptador gráfico en sistemas con varias GPUs, lo que facilita el trabajo en equipos con gráficos integrados y dedicados. También se ha añadido un filtro de vídeo llamado «Shake», que permite crear efectos de vibración o temblor en los clips. Por otro lado, el generador de interfaz de usuario experimental (–experimental) ahora produce un archivo meta.qml, y se ha mejorado la apariencia de las pestañas en algunos de los temas disponibles.

Novedades en la biblioteca de recursos de Shotcut 26.7

La función estrella de Shotcut 26.7 es, sin duda, la biblioteca «Elements». Este conjunto de activos incluye desde simples pegatinas emoji hasta animaciones complejas, pasando por transiciones y sonidos. Todo ello está pensado para que los editores puedan añadir rápidamente elementos visuales y auditivos a sus proyectos sin tener que buscarlos externamente. Los archivos se almacenan localmente y se integran directamente en la interfaz del programa.

Mejoras técnicas y de rendimiento

En el apartado técnico, la nueva versión permite cambiar entre varias tarjetas gráficas desde la configuración, lo que resulta útil en portátiles con GPU dedicada o en estaciones de trabajo con múltiples adaptadores. El filtro «Shake» añade un efecto de cámara temblorosa que puede aplicarse a cualquier clip, y el generador experimental de UI ahora crea un archivo meta.qml, facilitando la personalización de la interfaz. Además, se ha pulido el diseño de las pestañas en varios temas, ofreciendo una experiencia visual más coherente.

Shotcut 26.7 ya está disponible para descargar desde su repositorio en GitHub, donde también se pueden consultar las notas completas de la versión. Al tratarse de un software libre y multiplataforma, cualquier usuario puede acceder a las novedades sin coste alguno y contribuir a su desarrollo.