Shotcut 26.4 ya está disponible y se presenta como la última gran actualización de este conocido editor de vídeo de código abierto y uso gratuito. El programa, popular entre creadores de contenido por su enfoque multiplataforma y sin coste de licencia, incorpora en esta entrega una serie de ajustes pensados para agilizar tanto el montaje como la exportación de proyectos.

Tras los pasos dados en las revisiones anteriores, donde se activó por defecto la decodificación por hardware y se pulieron distintos aspectos de rendimiento, esta nueva iteración se centra en hacer que la edición en la línea de tiempo resulte más cómoda, a la vez que refuerza las capacidades de inteligencia artificial y amplía las opciones de salida de vídeo para adaptarse mejor a las necesidades actuales de publicación online.

Shotcut 26.4 sigue puliendo la experiencia

Shotcut se ha consolidado como una alternativa abierta y multiplataforma a otras soluciones más conocidas del mercado, con la ventaja de que funciona tanto en Windows como en Linux y otros sistemas, algo especialmente valorado en entornos educativos, pequeños estudios y creadores independientes. La versión 26.4 continúa esta línea, afinando detalles que se notan en el día a día del montaje de vídeo.

En este lanzamiento se retoma el trabajo realizado desde la rama 26.1, momento en el que se habilitó la aceleración por hardware en la reproducción y decodificación, y se consolidan también las mejoras que llegaron con la 26.2. Todo ello desemboca en una versión que, sin cambiar la filosofía del programa, va sumando funciones y retoques que ahorran tiempo y recursos en proyectos largos.

Shotcut 26.4 introduce mejoras en la línea de tiempo y gestión de recursos

Uno de los puntos donde más se notan los cambios de Shotcut 26.4 es en la línea de tiempo, el espacio donde se organiza la edición. Ahora, la aplicación permite redimensionar de forma simétrica las transiciones entre clips, lo que facilita ajustar su duración manteniendo un comportamiento coherente en ambos lados de la transición sin necesidad de correcciones manuales.

También se ha afinado el funcionamiento del arrastrar y soltar desde el área de elementos recientes directamente a la línea de tiempo. Esta mejora hace más ágil reutilizar clips o recursos que se han usado hace poco, algo muy útil en proyectos en los que se repiten logotipos, cabeceras, fragmentos de vídeo o recursos de audio a lo largo de distintas secuencias.

La gestión del zoom en la línea de tiempo recibe igualmente una actualización, con un control de ampliación más preciso y fácil de ajustar. Esto se traduce en una navegación más cómoda en proyectos complejos, permitiendo acercarse a cortes muy concretos o alejarse para tener una visión global de la estructura del montaje sin perder tiempo en reajustes constantes.

Además, se ha trabajado para reducir el consumo de memoria cuando se muestran las formas de onda de audio en la línea de tiempo. En proyectos con muchas pistas o con grabaciones de larga duración, esta optimización ayuda a que el programa se mantenga más estable y responda mejor, especialmente en equipos con recursos limitados, bastante habituales en entornos domésticos y pequeñas productoras.

Integración de IA con Whisper.cpp y aceleración Vulkan

Desde la versión 24.10, Shotcut incorporó soporte para Whisper.cpp, una implementación que permite aprovechar el modelo Whisper de OpenAI para tareas de voz y texto. Gracias a ello, el editor es capaz de gestionar flujos de trabajo que incluyen reconocimiento de voz, generación de subtítulos o transcripción de audio sin depender de servicios externos de pago.

Con Shotcut 26.4 se da un paso más y se introduce la aceleración mediante Vulkan para el uso de Whisper.cpp. Esta novedad permite delegar parte del trabajo de procesamiento en la GPU, aliviando la carga sobre la CPU y mejorando los tiempos de respuesta al trabajar con archivos de audio extensos o proyectos con muchas pistas de voz.

La compatibilidad de esta aceleración Vulkan ha sido probada en Windows y Linux, dos de los sistemas más utilizados

Nuevos perfiles de exportación en 10 bits con VP9

En el apartado de salida de vídeo, Shotcut 26.4 incorpora nuevos preajustes de exportación con codificación VP9 a 10 bits, pensados para quienes necesitan una mayor calidad de imagen y un mejor manejo de la información de color, algo muy valorado en trabajos que requieren corrección y gradación de color más exigentes.

Por un lado, se ha añadido un perfil de exportación VP9 de 10 bits en contenedor MP4 con audio E-AC-3, una combinación interesante para quienes buscan un equilibrio entre calidad, compatibilidad y compresión eficiente. Este tipo de formato resulta útil para distribución en plataformas que aceptan MP4 con configuraciones avanzadas de vídeo y audio.

Además, se suma un preajuste VP9 de 10 bits en contenedor WebM con audio Opus, un formato muy ligado al ecosistema web y al streaming abierto. Esta opción puede encajar especialmente bien en proyectos pensados para ser alojados en sitios y servicios que priorizan estándares abiertos, algo cada vez más habitual entre organizaciones y administraciones públicas.

Un desarrollo que avanza versión a versión

Las novedades de Shotcut 26.4 se apoyan en la base establecida por las actualizaciones previas de la serie 26, donde se activó la decodificación por hardware por defecto y se realizaron múltiples ajustes de rendimiento

Para quienes trabajan con proyectos de cierto tamaño, la combinación de optimización de la línea de tiempo, reducción del consumo de memoria y nuevas opciones de exportación supone un pequeño salto cualitativo que puede marcar la diferencia en el flujo de trabajo diario. No se trata de una revolución total de la interfaz, sino de una suma de detalles que simplifican tareas repetitivas y aligeran procesos pesados.

Los usuarios que quieran profundizar en todos los cambios incorporados en esta versión pueden acudir al sitio oficial del proyecto, Shotcut.org, donde se detallan las notas completas de la actualización, se ofrecen las descargas correspondientes para cada sistema operativo y se recoge información adicional sobre compatibilidades, limitaciones y próximos pasos del desarrollo.

Con la llegada de Shotcut 26.4, el editor de vídeo de código abierto refuerza su posición como opción sólida para quienes buscan una herramienta gratuita y multiplataforma, con mejoras prácticas en la edición, soporte de IA acelerado mediante Vulkan y nuevos perfiles de exportación en 10 bits con VP9. Sin cambios radicales pero con pasos firmes, esta actualización se orienta a quienes necesitan un entorno estable y cada vez más preparado para los flujos de trabajo actuales en producción de vídeo.