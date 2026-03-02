Shotcut 26.2 ya está disponible como lanzamiento estable del conocido editor de vídeo libre, un software de código abierto y sin coste que se ha ganado un hueco entre quienes editan vídeo en escritorio. Esta actualización se apoya de nuevo en el framework MLT y en Qt, manteniendo la apuesta por una herramienta multiplataforma pensada para funcionar en GNU/Linux, Windows y otros sistemas.

Aunque no se trata de una revolución, Shotcut 26.2 trae una serie de ajustes prácticos y correcciones que pueden marcar la diferencia para quienes trabajan a diario con subtítulos, efectos de texto y proyectos complejos en la línea de tiempo. La versión llega aproximadamente un mes después de Shotcut 26.1, consolidando un ritmo de desarrollo bastante continuado que suele agradecer la comunidad.

Nuevo campo de búsqueda en la gestión de subtítulos

Una de las incorporaciones más visibles es la inclusión de un campo de búsqueda en el apartado de Subtítulos. Esta mejora facilita localizar líneas concretas dentro de proyectos extensos, algo muy habitual en montajes con entrevistas, documentales o vídeos formativos donde se manejan muchos textos en pantalla.

Con este buscador se puede encontrar más rápido un fragmento de subtítulo para corregir errores, ajustar tiempos o revisar nombres propios, lo que resulta especialmente útil cuando se trabaja con varios idiomas o se preparan versiones específicas para el mercado. En la práctica, reduce el tiempo invertido en tareas de revisión y hace que el flujo de trabajo con subtítulos sea bastante más llevadero.

Mejoras en los filtros de texto: subrayado y tachado

Shotcut 26.2 también amplía las posibilidades de formato en los filtros de texto al añadir soporte para las opciones de subrayado y tachado en el cuadro de diálogo de fuentes, similares a las nuevas opciones de estilo de texto. Estas opciones, que pueden parecer menores, permiten construir rótulos y títulos con algo más de riqueza visual sin tener que recurrir a otros programas.

La compatibilidad de los filtros de texto con subrayado y línea tachada hace más sencillo resaltar palabras clave, indicar información corregida o descartada o jugar con recursos visuales sencillos en vídeos divulgativos o educativos. Para muchos creadores de contenido en España que hacen tutoriales, reseñas o piezas informativas, estos pequeños detalles contribuyen a una presentación más clara.

Control más ágil de pistas en la línea de tiempo

En el apartado de edición, una novedad interesante es la posibilidad de alternar el estado del resto de pistas utilizando la tecla Alt mientras se hace clic en los botones de Silenciar (Mute) u Ocultar (Hide) en la línea de tiempo. De este modo, al actuar sobre una pista se pueden cambiar de golpe las demás, agilizando la gestión de proyectos con muchas capas de audio y vídeo.

Esta función es especialmente práctica cuando se necesita comparar versiones, aislar una pista para revisar un detalle o centrarse en un fragmento concreto sin distracciones. En proyectos complejos, este tipo de atajos se traduce en menos clics repetitivos y una organización más cómoda de la Timeline, algo que valoran tanto quienes comienzan a editar como usuarios más avanzados.

Correcciones de estabilidad con Qt 6.10

Además de las novedades visibles, Shotcut 26.2 llega con correcciones importantes en el terreno de la estabilidad. En concreto, esta versión soluciona bloqueos y cierres inesperados relacionados con el uso de la línea de tiempo cuando se ejecuta sobre Qt 6.10, tema que también se ha abordado en artículos sobre actualizaciones de Qt que afectan a la estabilidad.

La corrección de estos fallos se nota especialmente en configuraciones de escritorio modernas, habituales en entornos GNU/Linux y en ciertos entornos de desarrollo, donde Qt 6.10 empieza a ser más frecuente. Con esta actualización se busca que la experiencia de edición sea más predecible y que la aplicación se mantenga estable incluso en proyectos de larga duración o con múltiples clips y efectos.

Mejoras en la previsualización de HEVC en Windows

Otro frente en el que actúa Shotcut 26.2 es la gestión de la previsualización de vídeo HEVC (H.265) en Windows. Esta versión corrige problemas de previsualización con este códec, que es cada vez más habitual en cámaras, móviles y dispositivos de grabación por su buena relación entre calidad y tamaño de archivo.

Gracias a estos ajustes, los usuarios de Windows que trabajen con material en HEVC deberían notar una reproducción previa más fiable dentro del propio editor, reduciendo errores visuales o tirones durante la edición. Esto resulta relevante para creadores de contenido que producen vídeos en alta resolución destinados a plataformas en línea, donde el formato H.265 se ha ido extendiendo tanto en grabación doméstica como semiprofesional.

Un editor de vídeo libre que sigue evolucionando

Shotcut continúa consolidándose como un editor de vídeo gratuito y de código abierto que busca equilibrar funciones avanzadas con una curva de aprendizaje razonable. El uso del framework MLT y de Qt le permite mantenerse como una solución multiplataforma, algo que favorece a usuarios que se mueven entre sistemas o que trabajan en entornos GNU/Linux, bastante presentes en ámbitos educativos y profesionales.

Con lanzamientos frecuentes como el de Shotcut 26.2, el proyecto refuerza su compromiso con la corrección de errores, la compatibilidad con tecnologías recientes y la introducción de pequeñas herramientas que simplifican el día a día de la edición. Sin grandes campañas ni un tono excesivamente comercial, este tipo de actualizaciones incrementales hacen que el editor siga siendo una opción a tener en cuenta para quienes buscan una alternativa libre para montar vídeos en el ordenador.

Con todo lo incorporado en Shotcut 26.2, la aplicación suma una serie de mejoras discretas pero útiles que apuntan a una experiencia de edición algo más fluida y estable, especialmente valiosa para usuarios habituales que necesitan una herramienta de vídeo sin coste y en constante evolución.