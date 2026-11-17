Shotcut 26.11 ya está disponible como nueva versión de este conocido editor de vídeo libre y multiplataforma. Publicada el 15 de noviembre de 2026, esta entrega incorpora como principal novedad un asistente de mezcla de audio capaz de analizar las pistas de una línea de tiempo y recomendar ajustes para conseguir un resultado más equilibrado. También introduce mejoras en la gestión de archivos proxy, los filtros GPS y la interfaz, además de solucionar numerosos errores de funcionamiento.

Aunque no es una actualización especialmente grande en cuanto a nuevas herramientas de edición, Shotcut 26.11 resulta interesante por las mejoras que introduce en el flujo de trabajo. El proyecto ha dedicado buena parte de esta versión a corregir regresiones de las últimas entregas, especialmente problemas relacionados con la reproducción de audio, las transiciones, el manejo de clips y la aceleración por hardware. El resultado es una actualización que combina una nueva función destacada con un importante trabajo de estabilización.

Audio Mixing Assistant: mezcla de sonido asistida

La principal novedad de Shotcut 26.11 es Audio Mixing Assistant, un asistente diseñado para facilitar la configuración de las mezclas de audio dentro de la línea de tiempo. Se accede desde el menú Timeline, en el apartado Edit, y su funcionamiento comienza asignando un papel a cada pista de sonido.

El usuario puede identificar las pistas como diálogo, música de fondo, efectos de sonido o ambiente. También puede establecer el nivel de sonoridad objetivo para la mezcla principal. A partir de esa información, la herramienta analiza el contenido de las pistas y propone filtros y ajustes de ganancia adecuados para cada una.

Una de sus posibilidades más interesantes es la generación de automatizaciones para reducir el volumen de la música cuando hay diálogo. Esta técnica, conocida como audio ducking, permite que las voces se escuchen con mayor claridad sin tener que modificar manualmente el volumen de la música durante todo el montaje.

Las recomendaciones no se aplican de manera obligatoria: el usuario puede revisarlas y decidir cuáles acepta. Además, el asistente permite revertir las modificaciones mediante una única operación de deshacer, incluso cuando se han aplicado varios filtros. Si se ejecuta de nuevo, elimina primero los filtros que había generado anteriormente para producir nuevas recomendaciones.

Compatibilidad con archivos proxy de Premiere y DaVinci Resolve

Otra mejora importante es la compatibilidad con las convenciones de nombres y directorios utilizadas por Adobe Premiere Pro y DaVinci Resolve para sus archivos proxy.

Los vídeos proxy son versiones de menor resolución o calidad de los originales que permiten editar proyectos con mayor fluidez, especialmente cuando se trabaja con material de alta resolución o códecs exigentes. Hasta ahora, asociar estos archivos entre diferentes aplicaciones podía requerir operaciones manuales.

Shotcut 26.11 reconoce automáticamente archivos almacenados en directorios denominados Proxy o Proxies, sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. También admite archivos con el mismo nombre que el original aunque utilicen una extensión diferente, así como el sufijo opcional _Proxy antes de la extensión.

Esta incorporación facilita la colaboración entre programas de edición y permite reutilizar archivos proxy generados previamente sin tener que reorganizar manualmente los medios del proyecto.

Mejoras en los filtros GPS y elementos gráficos

Los filtros GPS incorporan nuevas posibilidades para trabajar con información procedente de cámaras de acción y sistemas de registro de recorridos. Ahora pueden interpretar archivos de texto sin formato, incluidos los registros generados por cámaras de salpicadero o dashcams.

Además, Shotcut puede localizar automáticamente un archivo GPS complementario cuando comparte el nombre del vídeo que se está editando. Esto simplifica la incorporación de datos de posición, velocidad y tiempo a las grabaciones.

El filtro GPS Text también amplía el tratamiento de los valores temporales, permitiendo utilizar decimales en el argumento X de determinadas palabras clave relacionadas con fecha y hora. Por su parte, GPS Graphic optimiza la representación de las líneas y evita dibujar segmentos que se solapan, reduciendo trabajo innecesario durante el procesamiento.

El panel Elements recibe un campo de búsqueda, aunque por el momento esta función está disponible únicamente en inglés. También incorpora una nueva animación de visor de videocámara en la sección Graphics, que reproduce elementos visuales propios de una cámara durante la grabación.

Más opciones para la línea de tiempo

La interfaz de edición recibe varios ajustes destinados a mejorar la comodidad de uso. Ahora es posible desactivar los rectángulos redondeados de los clips mediante una nueva opción en Settings > Timeline. También se incorpora Sync Zoom With Keyframes, que permite sincronizar el nivel de ampliación de la línea de tiempo con la vista de fotogramas clave.

El cabezal de reproducción, o playhead, se ha hecho más delgado para ocupar menos espacio visual. Además, se añade un acceso directo a la configuración de atajos de teclado desde Settings > Shortcuts, que funciona como alternativa al apartado Help > Actions and Shortcuts.

El generador experimental de interfaces para filtros adicionales también amplía sus posibilidades. Ahora admite parámetros de tipo rectángulo y controles visuales que permiten modificar directamente determinadas áreas sobre la vista previa del reproductor.

Shotcut 26.11 introduce numerosas correcciones de estabilidad y rendimiento

Buena parte del trabajo de esta versión se concentra en solucionar problemas introducidos en entregas anteriores. Entre ellos se encuentran cierres inesperados al arrastrar vídeos a la línea de tiempo cuando está activada la creación automática de pistas, lentitud al mover clips y errores al copiar y pegar varios fragmentos que incluyen transiciones de disolución.

También se ha corregido un problema que podía provocar una reproducción de audio entrecortada, así como errores al utilizar la búsqueda de audio en el reproductor de origen. Determinados plugins VST2 podían bloquear el arranque de Shotcut o provocar cierres inesperados al terminar una exportación, un comportamiento que también se ha solucionado.

En el apartado gráfico se corrige un fallo que podía provocar cierres al combinar decodificación por hardware, escalado de previsualización y procesamiento mediante GPU. También se han resuelto problemas al redimensionar transiciones, pegar filtros sobre pistas y ajustar el encaje de clips con el cabezal de reproducción cuando la línea de tiempo está muy alejada.

En Linux se ha solucionado un cierre inesperado al abrir selectores de archivos en las versiones AppImage y Snap sobre Ubuntu 26.04.1. En macOS 27 se corrige el funcionamiento del diálogo de selección de fuentes.

El consumo de memoria de las transiciones de audio se ha reducido y las transiciones de disolución de vídeo ofrecen un mejor rendimiento cuando se utiliza el modo de procesamiento de 8 bits.

Otros cambios y disponibilidad de Shotcut 26.11

La versión para Windows incorpora una opción denominada Remove Old Program Files en el instalador de actualizaciones. Su objetivo es eliminar archivos antiguos del programa que puedan resultar incompatibles con las bibliotecas utilizadas por las versiones recientes.

También desaparece la opción Waveform Audio de la configuración de salida de sonido en Windows, ya que esta antigua API dejó de estar disponible en la biblioteca SDL utilizada por Shotcut. Los valores predeterminados pasan a ser WASAPI para sonido estéreo y DirectSound para configuraciones multicanal.

Shotcut 26.11 está disponible para Windows, macOS y Linux, tanto en paquetes de instalación como en formatos portables. El proyecto también ofrece su código fuente para quienes prefieran compilar la aplicación.

En definitiva, Shotcut 26.11 introduce una herramienta de mezcla de audio que puede ahorrar bastante trabajo en proyectos con varias pistas, mejora la interoperabilidad con otros editores mediante el reconocimiento de archivos proxy y corrige numerosos problemas de estabilidad. Una actualización especialmente recomendable para quienes utilizan habitualmente el programa y buscan un entorno de edición más fiable.