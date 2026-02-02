La versión Shotcut 26.1 ya está disponible y supone un salto importante para quienes editan vídeo con este editor libre y multiplataforma en GNU/Linux, Windows y macOS. La actualización se centra sobre todo en aprovechar mejor el hardware actual, reduciendo la carga sobre la CPU y abriendo la puerta a flujos de trabajo más fluidos, incluso en ordenadores que no van sobrados de potencia.

El cambio más sonado es la llegada y activación por defecto de la decodificación de vídeo por hardware, una función que se venía reclamando desde hace tiempo en la comunidad de usuarios. Esta mejora se complementa con ajustes en la exportación, nuevas opciones de procesamiento en 10 bits y compatibilidad con resoluciones de hasta 8K, algo que coloca a Shotcut en una posición más competitiva frente a otros editores gratuitos.

Decodificación de vídeo por hardware: menos CPU, más fluidez en Shotcut 26.1

El núcleo de Shotcut 26.1 es la incorporación de la aceleración por hardware en la decodificación de vídeo, que ahora se utiliza de manera predeterminada en todas las plataformas compatibles, con una excepción concreta: sistemas GNU/Linux que utilizan GPUs NVIDIA. En estos casos, la función no se activa de serie por cuestiones de compatibilidad, aunque el usuario puede revisar y ajustar el comportamiento desde la configuración.

La opción se gestiona desde el menú Settings > Preview Scaling > Use Hardware Decoder, donde es posible encender o apagar el uso del decodificador según las necesidades del proyecto. Esta configuración afecta, sobre todo, a la reproducción y previsualización en la línea de tiempo, que es donde más se nota la diferencia cuando se trabaja con clips pesados, formatos complejos o proyectos con múltiples pistas.

Para la implementación técnica, Shotcut se apoya en diferentes APIs según el sistema operativo. En GNU/Linux se recurre a VA-API (Video Acceleration API), ampliamente soportada en tarjetas integradas de Intel y muchas GPUs AMD, muy comunes en equipos de sobremesa y portátiles. En Windows se utiliza Media Foundation, el framework multimedia de Microsoft, mientras que en macOS se integra con Video Toolbox, la tecnología propia de Apple para codificación y decodificación aceleradas.

El soporte de códecs no es universal: la aceleración solo funciona con los formatos que la GPU y el hardware del equipo sepan decodificar. Si un clip utiliza un códec no soportado por la tarjeta, Shotcut cambia de forma automática a la decodificación por software para garantizar la reproducción, evitando que el usuario tenga que tocar nada manualmente, más allá de decidir si quiere o no usar el hardware.

Impacto real en rendimiento y consumo de recursos

El objetivo principal de esta novedad es reducir la carga de trabajo de la CPU durante la edición. Al delegar buena parte del esfuerzo de decodificación de vídeo en la GPU o en motores de hardware dedicados, el procesador central queda más liberado para otras tareas, lo que se nota en un menor consumo energético, menos calentamiento del sistema y, en portátiles, una autonomía algo más prolongada.

No obstante, el equipo de desarrollo matiza que la mejora no siempre se traduce en un aumento espectacular de la velocidad. El beneficio más visible aparece cuando se usa el modo de procesamiento lineal de 10 bits o cuando se edita con una CPU modesta, típica de portátiles de gama media o baja muy presentes en entornos domésticos y educativos. En máquinas más potentes, el cambio puede ser más discreto, aunque la reducción de uso de CPU sigue siendo relevante.

En lo que respecta a la navegación por la línea de tiempo, la búsqueda de fotogramas y el «scrubbing» (moverse adelante y atrás en el vídeo) mejoran, pero no tanto como podría esperarse. El equipo admite que el impacto en estos aspectos es limitado, ya que en el rendimiento intervienen otros factores como la complejidad de los efectos aplicados, el número de pistas, el tipo de almacenamiento o la calidad del propio metraje.

Aceleración también en la exportación, pero desactivada por defecto

Además de la previsualización, Shotcut 26.1 incluye una opción específica para emplear el decodificador de hardware durante la exportación de vídeos. Esta configuración se encuentra en Export > Codec > Use hardware decoder y está pensada para descargar parte del trabajo de la CPU también en la fase de renderizado final. Para flujos de trabajo alternativos es útil conocer recursos sobre exportación de vídeos con herramientas como FFmpeg.

Esta característica no viene activada de serie. Los desarrolladores explican que, aunque reduce el uso de CPU, en ciertos escenarios puede incluso alargar el tiempo de exportación debido a la forma en que se reparten las tareas entre procesador y GPU. Además, el ajuste es persistente: una vez marcado, Shotcut recordará la preferencia entre sesiones, así que conviene revisarlo si se trabaja con proyectos muy diferentes.

Un aspecto a favor de esta función es que no impone límites de resolución ni de tasa de fotogramas. Así, se puede exportar usando el decodificador de hardware tanto en proyectos Full HD como en configuraciones más ambiciosas, incluida la edición avanzada con material de alta tasa de refresco o resoluciones superiores.

Shotcut 26.1 y la mejor integración de CPU y GPU y novedades en 10 bits

La versión 26.1 introduce también la posibilidad de convertir un proyecto entre modos de procesamiento GPU y CPU. Este cambio facilita ajustar el flujo de trabajo en función del hardware disponible o de la estabilidad que ofrezca cada modo en un determinado proyecto. Quienes alternan entre sobremesa y portátil, por ejemplo, pueden adaptar sus proyectos sin tener que reconstruirlos desde cero.

Para quienes trabajan con color y contenido de alto rango dinámico, Shotcut amplía las capacidades del modo de procesamiento lineal de 10 bits para CPU y GPU. Se añade un nuevo Blend Mode como filtro y como opción de pista, permitiendo combinaciones de capas más precisas, algo muy útil en composiciones complejas, transiciones finas o ajustes de exposición y contraste avanzados.

En paralelo, la aplicación eleva la resolución máxima en «Video Mode» y en «Export» hasta 8640 píxeles, orientándose a flujos de trabajo en 8K VR180. Este detalle resulta interesante para proyectos de realidad virtual, producción audiovisual de alta gama o labores experimentales en estudios y productoras que ya manejan contenidos inmersivos y pantallas de muy alta resolución.

Shotcut 26.1 introduce mejoras en textos, máscaras y generación de proxies

Shotcut 26.1 también pule la parte estética y de usabilidad de varios efectos. Se ha mejorado la apariencia del contorno de texto en filtros como «Text: Simple», «Typewriter», «GPS Text», «Subtitle Burn In» y «Timer», lo que se traduce en rótulos más claros y profesionales, algo especialmente interesante para creadores de contenido, canales de vídeo educativos y proyectos corporativos.

Otro cambio destacable afecta a la generación de proxies en bloque. Ahora, cuando se activa la opción Settings > Proxy > Use Proxy, los clips se actualizan al momento, en lugar de funcionar como un simple interruptor genérico. Esto ayuda a mantener la coherencia del proyecto y reduce confusiones al trabajar con materiales de alta resolución que se sustituyen temporalmente por versiones más ligeras para agilizar la edición.

En el apartado de máscaras, se han ajustado los valores predeterminados de fotogramas clave simples en el filtro «Mask: From File». Los cambios buscan que las transiciones en proyectos con múltiples pistas resulten más cómodas de configurar, evitando tener que retocar manualmente parámetros básicos cada vez que se aplica el efecto.

Pequeños ajustes en la línea de tiempo y navegación

Para hacer la edición un poco menos engorrosa, los desarrolladores han retocado el comportamiento de algunos comandos de la línea de tiempo. En concreto, «Timeline > Add Generator» y «New Generator > Add To Timeline» dejan de provocar saltos en la posición de reproducción. Esta modificación evita esos cambios de cursor inesperados que interrumpen el flujo de trabajo, algo que muchos usuarios consideraban molesto.

La actualización también introduce mejoras sutiles en la navegación y en la gestión de clips, ligadas en parte a la nueva lógica de proxies y a la integración de ayuda contextual en versiones 26.1.x. La idea es que el editor responda de forma más previsible cuando se añaden generadores, se modifican filtros o se realizan ajustes complejos sobre la línea de tiempo, reduciendo la sensación de «saltos» en la interfaz.

Corrección de errores y estabilidad general

Como suele ocurrir en una versión de este calibre, Shotcut 26.1 llega acompañado de una batería de correcciones de errores y mejoras de estabilidad. Aunque muchos de estos fallos son de bajo perfil y no se mencionan uno por uno, el objetivo es que los proyectos se comporten de forma más fiable, se reduzcan cierres inesperados y se minimicen comportamientos extraños al combinar filtros, pistas y efectos.

Para quien necesite el detalle técnico, el equipo mantiene unas notas de lanzamiento completas en la web oficial donde se desglosan las incidencias solventadas y los cambios internos. Este tipo de documentación resulta especialmente útil para profesionales, estudios o administradores de sistemas que deban evaluar si la actualización es segura para entornos de producción.

Descarga de Shotcut 26.1: AppImage, Flathub, GitHub y más opciones

Shotcut 26.1 se distribuye, como es habitual, de forma gratuita y de código abierto, con paquetes listos para distintos sistemas. En el caso de GNU/Linux, una de las alternativas más cómodas es el paquete AppImage universal, disponible en la página oficial. Basta con descargar el archivo, darle permisos de ejecución y ejecutarlo, sin necesidad de instalación clásica, algo que facilita su uso en múltiples distribuciones.

Además del AppImage, los usuarios de Linux pueden obtener la nueva versión a través de Flathub, lo que permite mantener el editor actualizado de forma centralizada, independientemente de la distribución (Ubuntu, Debian, Fedora, openSUSE, Linux Mint y otras muy usadas). También se encuentran binarios y código fuente en GitHub, lo que resulta útil para quienes prefieren compilar la aplicación o integrarla en flujos de despliegue propios.

En Windows y macOS, la descarga se realiza directamente desde el sitio oficial de Shotcut, con instaladores adaptados a cada plataforma. De esta manera, tanto usuarios domésticos como creadores profesionales pueden actualizar con relativa facilidad al nuevo lanzamiento y probar las mejoras de rendimiento ligadas a la decodificación de vídeo por hardware.

Con esta versión, Shotcut da un paso claro hacia un uso más inteligente de los recursos del sistema, incorporando aceleración de vídeo por hardware, mejor soporte para proyectos exigentes como 8K VR180 y ajustes pensados para aligerar la edición en equipos menos potentes. Aunque no se trate de una revolución en velocidad pura, la combinación de menor consumo de CPU, nuevas opciones en 10 bits, mejoras de proxies y pulido general deja al editor en una posición más madura para quienes buscan una alternativa libre y multiplataforma en el día a día.