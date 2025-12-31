La nueva edición de Shotcut 25.12 ya está disponible como versión estable del conocido editor de vídeo libre y multiplataforma. Este lanzamiento cierra un mes especialmente intenso para quienes editan vídeo en Linux y otros sistemas de escritorio, con novedades que van desde mejoras de calidad de imagen hasta ajustes en la usabilidad del programa.

Aunque Shotcut se puede usar sin coste en GNU/Linux, Windows y macOS, esta entrega presta una atención especial al entorno de escritorio Linux y a los flujos de trabajo avanzados en alta calidad, con un abanico de cambios que afectan tanto al motor de procesado de imagen como a herramientas prácticas del día a día, como la grabación de pantalla o la gestión de subtítulos.

Shotcut 25.12: novedades clave en el tratamiento de color y profundidad de bits

Uno de los cambios más importantes de Shotcut 25.12 es la ampliación del soporte de vídeo de 10 y 12 bits en la ruta de CPU. Hasta ahora, trabajar con 10 bits implicaba, en muchos casos, apoyarse principalmente en efectos GPU y limitar el uso de ciertos filtros y transiciones, lo que suponía una especie de compromiso entre calidad de color y flexibilidad en la edición.

Con esta actualización, el editor ha adaptado una gran cantidad de efectos de vídeo basados en CPU, incluidas transiciones y modos de mezcla de pistas, para que entiendan correctamente fuentes de 10 y 12 bits. Todavía quedan algunos filtros anclados a los 8 bits por dependencias externas, pero en general el flujo de trabajo en alta profundidad de color queda bastante más sólido que en versiones anteriores.

Además, el programa incorpora un sistema renovado de procesado de color en espacio lineal. Tradicionalmente, gran parte del tratamiento de imagen se realiza en el llamado “espacio gamma”, lo que puede generar resultados técnicamente imprecisos al escalar, recortar o combinar capas. Shotcut ya contaba con soporte lineal en determinados filtros GPU, pero ahora amplía ese enfoque a la ruta de CPU, permitiendo cadenas de efectos más coherentes cuando se busca máxima fidelidad.

Nuevo ajuste de modo de procesado de vídeo

Para gestionar estas mejoras, Shotcut 25.12 estrena un parámetro específico denominado Modo de procesado (Processing Mode), que afecta tanto a la previsualización como a la exportación del vídeo. Este ajuste permite elegir entre distintos perfiles según el equilibrio que se quiera lograr entre rapidez y calidad de imagen.

Los modos disponibles incluyen diversas combinaciones de profundidad y espacio de color, entre ellos Native 8-bit CPU, Native 10-bit CPU, Linear 8-bit CPU, Linear 10-bit CPU y Linear 10-bit GPU/CPU, este último marcado como experimental. La elección de un modo lineal de 10 bits proporciona una calidad muy alta, aunque con un coste en rendimiento que puede traducirse en previsualizaciones más lentas, algo que el propio proyecto planea optimizar en próximas versiones.

Para facilitar el trabajo en estas configuraciones, se ha añadido también un desplegable en el botón de Vídeo del menú de Filtros, desde el que se pueden filtrar los efectos según categorías como GPU, 10-bit, Color, RGBA o YUV. De este modo resulta más sencillo localizar qué filtros son compatibles con el modo de procesado seleccionado en cada momento.

Shotcut 25.12 introduce mejoras en grabación de pantalla y flujo de trabajo en Linux

Shotcut 25.12 incorpora novedades interesantes para quienes utilizan el editor en entornos Linux, especialmente en escritorios que siguen usando el servidor gráfico X11. Una de las más destacadas es la integración del codificador NVIDIA NVENC en la función de grabación de pantalla, lo que permite aprovechar la aceleración por hardware de las GPU de NVIDIA al capturar la pantalla, reduciendo la carga de la CPU y mejorando la fluidez en sistemas compatibles.

En paralelo, se ha trabajado en la compatibilidad del codificador VA-API para las ediciones AppImage, Portable y Snap en Linux, con el objetivo de ofrecer un comportamiento más consistente entre distintas distribuciones y formatos de empaquetado. Esto resulta especialmente relevante en Europa, donde es habitual encontrar una gran diversidad de distros y entornos de escritorio, tanto en uso doméstico como profesional.

Dentro de las herramientas de captura, el programa suma también nuevas opciones como “Minimizar Shotcut” y “Grabar audio” para las funciones de captura de pantalla y grabación. Estas opciones ayudan, por ejemplo, a evitar que la ventana principal se cuele en la grabación, o a incorporar de forma más sencilla la voz en off o el sonido de sistema durante el proceso.

Subtítulos, generador HTML y presets renovados

Otra de las áreas que reciben atención en Shotcut 25.12 es la gestión de subtítulos. El editor añade soporte para mov_text y SSA en la función “Propiedades > Extraer subtítulos”, lo que amplía el abanico de formatos que se pueden extraer directamente desde los contenedores de vídeo sin recurrir a herramientas externas. Esto puede resultar útil tanto para creadores de contenido como para proyectos de localización o accesibilidad en entornos europeos multilingües.

En cuanto al generador HTML para imágenes y clips de vídeo, esta versión introduce un navegador visual de presets, que facilita la elección de plantillas predefinidas al poder verlas de un vistazo. Además, se incorporan dos nuevos ajustes de HTML denominados Chrome y Neon Flux, pensados para ofrecer estilos visuales adicionales sin tener que diseñarlos desde cero.

El equipo de desarrollo también ha reorganizado la estructura de presets del generador HTML, de forma que la carpeta de plantillas pasa a ser presets/HTML. Este cambio busca una disposición de archivos más clara y coherente, algo de agradecer cuando se trabaja con numerosos ajustes personalizados.

Ajustes en filtros y organización de la interfaz en Shotcut 25.12

Dentro del panel de filtros, Shotcut 25.12 aplica algunos cambios orientados a mejorar el manejo diario del programa. Por un lado, se simplifica la visualización de filtros aplicables al modo de procesado activo, de forma que resulte más fácil saber qué efectos van a funcionar correctamente con el perfil de color y profundidad escogido.

También se han realizado pequeñas modificaciones en el comportamiento de los layouts de trabajo. En el espacio de color, el menú de Filtros pasa a priorizar por defecto los filtros de Color, mientras que en el espacio de audio se muestran primero los efectos de audio. Esta adaptación al contexto pretende agilizar el acceso a las herramientas más habituales según el tipo de tarea que se esté realizando.

Por otra parte, se ha cambiado la opción de menú New > Animation (Glaxnimate) por Drawing/Animation, con la intención de aclarar que esta función no se limita a animaciones puras, sino que también sirve para dibujos estáticos y otros recursos gráficos que se integran en la línea de tiempo.

Gestión de proyectos y cambios en presets de exportación

En el apartado de proyectos, Shotcut 25.12 introduce un pequeño pero significativo ajuste: la entrada Nuevo proyecto > Nombre del proyecto deja de aceptar el carácter de interrogación “?”. Esta restricción evita que se generen proyectos que luego resulten imposibles de cargar debido a problemas con los nombres de archivo en distintos sistemas de ficheros.

En cuanto a la exportación, se han revisado los presets de VP8/9 WebM para ofrecer un mayor control sobre la calidad y el bitrate. De esta manera, los usuarios pueden afinar mejor el equilibrio entre tamaño del archivo final y fidelidad, algo especialmente relevante para quienes publican en plataformas en línea donde se aplican recomprasiones adicionales.

El programa también incorpora cambios internos como la actualización de zimg a la versión 3.0.6, biblioteca utilizada para convertir contenido HDR a SDR y para realizar transformaciones hacia y desde espacio de color lineal. Esta actualización se alinea con el objetivo de ofrecer un pipeline de color más preciso, especialmente cuando se trabaja con material de alto rango dinámico.

Corrección de errores y estabilidad general en Shotcut 25.12

Como suele ocurrir en este tipo de lanzamientos, una parte importante del trabajo se ha centrado en pulir errores heredados de versiones previas. Entre las correcciones se incluyen problemas en la configuración de Settings > Player > External Monitor > DeckLink Gamma > HLG HDR, fallos en filtros de audio como Stereo Enhancer, Declick o Downmix, y ajustes en efectos visuales como Text: Typewriter o Freeze Frame.

Estas mejoras buscan que funciones que podían dar fallos esporádicos, o comportarse de forma poco predecible, pasen a ofrecer una experiencia más fiable. Esto resulta especialmente relevante para quienes utilizan Shotcut en entornos de producción o semiprofesionales en Europa, donde la estabilidad y la consistencia son clave para cumplir plazos y estándares de calidad.

Descarga de Shotcut 25.12 en Linux, Windows y macOS

Shotcut sigue siendo un proyecto de código abierto y uso gratuito, disponible para los principales sistemas de escritorio. La forma más directa de conseguir la nueva versión es acudir a la web oficial del proyecto, desde donde se pueden descargar los instaladores y paquetes actualizados.

En el caso de GNU/Linux, Shotcut se distribuye en varios formatos, entre ellos un AppImage universal que se puede ejecutar en prácticamente cualquier distribución sin instalación previa. También hay opciones en formato Snap y Flatpak (por ejemplo, a través de Flathub), lo que facilita su integración en numerosas distros usadas en España y el resto de Europa.

Quienes prefieran el formato Snap pueden instalar Shotcut directamente desde el Centro de aplicaciones de distribuciones como Ubuntu, buscando el nombre del editor y pulsando en instalar. Alternativamente, es posible realizar la instalación desde la terminal con un comando específico para el paquete snap de Shotcut, tras lo cual el programa aparecerá en el menú de aplicaciones habitual.

Con todos estos cambios, Shotcut 25.12 se posiciona como una actualización especialmente interesante para quienes necesitan mantener flujos de trabajo en 10 bits, mayor precisión de color y mejores opciones de captura en Linux, sin renunciar a la compatibilidad multiplataforma ni al enfoque abierto del proyecto, que sigue evolucionando a buen ritmo dentro del ecosistema de editores de vídeo libres.