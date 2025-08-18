Shotcut 25.08 llega tras un mes con más correcciones

Hace menos de un mes desde que lanzaron la v25.07 y ya tenemos aquí a Shotcut 25.08. Esta es la versión más actualizada de uno de los editores de vídeo de código abierto más populares, que en lo personal diré que no uso por dos motivos: me he acostumbrado a Kdenlive y además encuentro más tutoriales para el editor de KDE. Pero no todos opinan como yo y el protagonista de este artículo es su editor de vídeos favorito.

La versión anterior introdujo más novedades destacadas, pero Shotcut 25.08 ha llegado sobre todo para corregir errores. Que nadie se deje engañar por la numeración: no hay cambio de número porque sea una actualización mediana; sencillamente se ha lanzado en otro mes, en agosto, y de ahí el salto de 07 a 08.

Novedades de Shotcut 25.08

La última actualización llega cargada de correcciones y mejoras pensadas para pulir la experiencia. En primer lugar, se ha resuelto un problema que afectaba al filtro de Ganancia/Volumen: en proyectos creados con versiones anteriores, su interfaz y los fotogramas clave no se mostraban correctamente, un fallo introducido en la versión 25.07. Además, se han eliminado los molestos artefactos que aparecían en este mismo filtro y también en los de Fundido de entrada y Fundido de salida de audio, otro error que venía del mismo lanzamiento.

Por otro lado, los usuarios de Fedora Linux pueden respirar tranquilos: los cierres inesperados del paquete RPM han quedado atrás (un fallo presente desde la 25.05). También se ha corregido la conversión entre los espacios de color BT.709 y BT.2020, y ahora incluso se incluye compatibilidad con BT.2020 en la vista previa, ofreciendo más precisión para quienes trabajan con color avanzado.

Como extra, se ha añadido una función que muchos agradecerán: la posibilidad de incrustar marcadores como capítulos directamente desde el menú contextual al exportar. Un detalle que ahorra tiempo y hace el flujo de trabajo mucho más cómodo.

La nueva versión ya se puede descargar desde su página web oficial, Flathub y Snap Store.