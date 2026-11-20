Shelly 3.4 ya está disponible e incorpora una nueva herramienta de gestión de firmware al gestor gráfico de paquetes para Arch Linux y distribuciones derivadas. La aplicación, desarrollada con GTK4, amplía sus funciones más allá de la administración de paquetes con una nueva sección opcional que permite consultar, actualizar, reinstalar o incluso revertir el firmware de dispositivos compatibles mediante fwupd y LVFS.

La actualización también introduce mejoras en la personalización de las tablas de paquetes, revisiones del tema visual Pearl, cambios en las páginas de configuración y Flatpak, y una corrección importante en la construcción e instalación de paquetes divididos procedentes del AUR.

Actualización de firmware directamente desde Shelly

La principal novedad de esta versión es la nueva página Firmware, que permite gestionar actualizaciones de BIOS/UEFI y de dispositivos periféricos compatibles desde la propia interfaz gráfica. Shelly utiliza fwupd y el catálogo de firmware de LVFS para localizar las versiones disponibles, evitando que el usuario tenga que recurrir a herramientas independientes para realizar estas operaciones.

La función es opcional y permanece desactivada inicialmente. Puede habilitarse durante el asistente de bienvenida o posteriormente desde los ajustes de la aplicación. Si fwupd no está instalado, Shelly se encarga de incorporarlo cuando se necesita, aprovechando la activación mediante D-Bus para evitar que el usuario tenga que configurar manualmente un servicio adicional.

La nueva página muestra los dispositivos detectados y destaca aquellos que disponen de actualizaciones. Al seleccionar uno, es posible consultar información como el fabricante, la versión instalada, la versión más reciente y las distintas revisiones de firmware disponibles. Según las opciones ofrecidas por cada dispositivo, se podrá actualizar, reinstalar o regresar a una versión anterior.

Shelly 3.4 introduce más controles y medidas de seguridad

La gestión de firmware incorpora confirmaciones antes de iniciar operaciones delicadas. Shelly muestra el dispositivo seleccionado, la versión que se instalará, el tamaño de la descarga y una estimación del tiempo necesario, además de advertir de que el hardware podría quedar temporalmente fuera de servicio durante el proceso.

En equipos con cifrado completo del disco, la aplicación exige confirmar que se dispone de las claves de recuperación antes de continuar con determinadas actualizaciones. Los archivos descargados también pasan por una verificación de integridad y el usuario puede seguir el progreso de la instalación.

La integración contempla igualmente la detección de cambios en los dispositivos conectados, el estado de la batería cuando es relevante y la recuperación de la interfaz cuando el daemon de fwupd deja de responder. Se incluye, además, una opción para actualizar manualmente los metadatos de firmware.

Personalización de las tablas y mejoras visuales en Shelly 3.4

Shelly 3.4 permite personalizar las columnas de las tablas de paquetes. Ahora es posible ocultar o mostrar campos y cambiar su orden arrastrándolos, adaptando la información visible a las preferencias de cada usuario. Las configuraciones se guardan por separado para cada tabla y se mantienen después de cerrar y volver a abrir el programa.

El tema Pearl también recibe correcciones tanto en modo claro como oscuro, con ajustes en los fondos de las listas, encabezados, bordes de botones y espaciado. El objetivo es conseguir una interfaz más uniforme y corregir inconsistencias visuales.

Las páginas de Settings y Flatpak han sido rediseñadas, mientras que las barras de herramientas y otros elementos de la aplicación reciben pequeños retoques para mejorar la coherencia de su presentación.

Correcciones en los paquetes del AUR

Otro cambio importante está relacionado con la construcción de paquetes divididos del Arch User Repository. Shelly corrige un problema que podía provocar fallos al instalar un paquete individual perteneciente a un conjunto de paquetes divididos, debido a que algunas funciones de construcción se ejecutaban desde un directorio de trabajo incorrecto.

A partir de esta versión, Shelly construye el conjunto completo de paquetes divididos en una sola pasada, siguiendo el comportamiento de makepkg, pero instala únicamente los componentes solicitados por el usuario.

Los desarrolladores también han incorporado comprobaciones automatizadas con Valgrind para analizar la aplicación y sus pruebas de interfaz en busca de problemas de memoria. Estas pruebas han permitido revisar aspectos relacionados con el tema visual, los mensajes D-Bus, la limpieza de transacciones y la nueva sección de firmware.

Shelly 3.4 amplía así las capacidades de este gestor gráfico para Arch Linux, acercándolo a una herramienta de administración más completa. La integración de fwupd es su novedad más destacada, especialmente para quienes prefieren mantener el firmware del equipo y sus periféricos desde una interfaz gráfica, mientras que las mejoras del AUR y de personalización refinan su uso cotidiano.